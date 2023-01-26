Депутаты согласовали поправки в бюджет 2023 года

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Как рассказала министр финансов региона Ирина Бегинина, доходы и расходы областного бюджета на текущий год увеличатся на 2 млрд 75,3 млн рублей за счет налога на прибыль организаций, а также налога на доходы физических лиц.Согласно новым изменениям, не использованные на 1 января 2023 года остатки целевой субсидии на переселение граждан из аварийного жилья от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 1 млрд 580 млн рублей планируется направить на аналогичные цели в текущем году.В 2023 году продолжится работа по оптимизации кредитного портфеля региона. «В связи с уточнением параметров по налоговым доходам в этом году планируется сократить привлечение банковских заимствований с корректировкой верхнего предела государственного внутреннего долга области на трехлетний период. Соответствующие изменения вносятся в программу государственных внутренних заимствований области», – резюмировала Ирина Бегинина.С учетом указанных изменений доходы областного бюджета в 2023 году составят – 139,6 млрд рублей, расходы – 149,9 млрд рублей.