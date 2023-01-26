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Агентство стратегических инициатив проводит конкурс лучших управленческих практик

Новости
Агентство стратегических инициатив (АСИ) до 13 февраля 2023 года принимает заявки для участия в конкурсе лучших управленческих практик, реализуемых в рамках Десятилетия детства.

Заявки принимаются на платформе «Смартека» (https://smarteka.com/contest/detstvo-3).

Отбор нацелен на региональные и муниципальные управленческие команды, а также команды отдельных организаций. Его цель – создать условия для повышения качества жизни семей с детьми через тиражирование лучших региональных практик.


В 2023 году заявки принимаются по семи номинациям:


✔️Здоровьесбережение с детства — практики по профилактике заболеваемости и инвалидности среди детей и подростков, а также по обеспечению условий для развития комплексной реабилитации детей и формированию навыков здорового образа жизни и культуры здоровья семьи.

✔️Благополучие семей с детьми – проекты по повышению доступности мер соцподдержки семей, формированию ответственного и осознанного родительства, а также созданию условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия.

✔️Всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – инициативы по совершенствованию мер, направленных на развитие эффективной системы воспитания детей, государственную поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностями.

✔️Инфраструктура детства – проекты по обеспечению потребности детей и родителей в качественных, безопасных и доступных товарах и услугах, а также практики, способствующие развитие инфраструктуры социальных служб.

✔️Защита детей, оставшихся без попечения родителей, — практики по реформированию системы опеки и попечительства, развитию форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также системы постинтернатного сопровождения выпускников всех форм попечительства.

✔️Качество жизни детей с ОВЗ, детей-инвалидов – проекты по созданию условий для оказания доступной ранней помощи детям, имеющим отклонения в развитии или риск их проявления, а также профилактике детской инвалидности.

✔️Безопасность детей – практики по формированию у детей представления о безопасном образе жизни, культуры безопасного движения на дороге и безопасного поведения в быту.