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В Саратове соберутся ведущие педиатры страны

Новости
27-28 января на базе Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского пройдет Всероссийская выездная конференция консорциума «5П детская медицина».
В Саратове соберутся ведущие педиатры страны


На мероприятии будет представлена новейшая информация по самым актуальным проблемам педиатрии, неонатологии, детской хирургии, кардиологии, эндокринологии и орфанных заболеваний.

Как сообщают организаторы, планируется проведение 14-ти симпозиумов, наполненных яркими научными докладами, разборами сложных клинических случаев, обсуждением новых методик и способов лечения детских болезней.

В конференции примут участие ведущие ученые, представители детской медицины из разных городов России, в том числе медицинские эксперты консорциума «5П Детская медицина». Они поделятся собственным практическим опытом, рассмотрят проблемы в реализации основополагающих принципов 5П в педиатрии, обсудят ключевые вопросы организации медицинской помощи детям в лечебно-профилактических учреждениях Саратова и Саратовской области.

Работа Всероссийской выездной конференции консорциума «5П детская медицина» направлена на повышение информированности медицинских специалистов о фундаментальных и прикладных исследованиях в области медицины, внедрение в клиническую практику инновационных медицинских и организационных технологий с целью повышения качества медицинской помощи детям с различной патологией.