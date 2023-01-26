В Саратове соберутся ведущие педиатры страны
27-28 января на базе Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского пройдет Всероссийская выездная конференция консорциума «5П детская медицина».
На мероприятии будет представлена новейшая информация по самым актуальным проблемам педиатрии, неонатологии, детской хирургии, кардиологии, эндокринологии и орфанных заболеваний.
Как сообщают организаторы, планируется проведение 14-ти симпозиумов, наполненных яркими научными докладами, разборами сложных клинических случаев, обсуждением новых методик и способов лечения детских болезней.
В конференции примут участие ведущие ученые, представители детской медицины из разных городов России, в том числе медицинские эксперты консорциума «5П Детская медицина». Они поделятся собственным практическим опытом, рассмотрят проблемы в реализации основополагающих принципов 5П в педиатрии, обсудят ключевые вопросы организации медицинской помощи детям в лечебно-профилактических учреждениях Саратова и Саратовской области.
Работа Всероссийской выездной конференции консорциума «5П детская медицина» направлена на повышение информированности медицинских специалистов о фундаментальных и прикладных исследованиях в области медицины, внедрение в клиническую практику инновационных медицинских и организационных технологий с целью повышения качества медицинской помощи детям с различной патологией.
На мероприятии будет представлена новейшая информация по самым актуальным проблемам педиатрии, неонатологии, детской хирургии, кардиологии, эндокринологии и орфанных заболеваний.
Как сообщают организаторы, планируется проведение 14-ти симпозиумов, наполненных яркими научными докладами, разборами сложных клинических случаев, обсуждением новых методик и способов лечения детских болезней.
В конференции примут участие ведущие ученые, представители детской медицины из разных городов России, в том числе медицинские эксперты консорциума «5П Детская медицина». Они поделятся собственным практическим опытом, рассмотрят проблемы в реализации основополагающих принципов 5П в педиатрии, обсудят ключевые вопросы организации медицинской помощи детям в лечебно-профилактических учреждениях Саратова и Саратовской области.
Работа Всероссийской выездной конференции консорциума «5П детская медицина» направлена на повышение информированности медицинских специалистов о фундаментальных и прикладных исследованиях в области медицины, внедрение в клиническую практику инновационных медицинских и организационных технологий с целью повышения качества медицинской помощи детям с различной патологией.