В День студента открыто первичное отделение Российского движения детей и молодежи.
Стартовала Всероссийская акция по открытию первичных отделений Движения "Марафон инициатив". За это время в регионе на базе пяти учреждений началась активная работа по развитию Движения.
Вчера на базе регионального центра "Молодежь Плюс" прошла торжественная церемония открытия первичного отделения "Движения Первых".
С напутственным словом к активистам Российского движения детей и молодежи обратился министр молодежной политики и спорта области Олег Дубовенко: "Приятно видеть, что уже после I исторического съезда Движения у нас в регионе началась работа, благодаря которой открываются новые первичные отделения Движения. И эту инициативу не остановить, процесс уже необратим. Всё больше и больше ребят вступают в "Движение Первых". Это показатель большой работы, которая делается для детей и молодежи самими же детьми. Желаю всем активистам быть в Движении, всегда в Движении и верно следовать выбранному пути!".
Первичное отделение Российского движения детей и молодежи на базе "Молодежь Плюс" только открылось, но ребята уже активно включились в процесс. На мероприятии активисты Движения представили пять социально ориентированных проектов, которые разработали в рамках форума "С понедельника". Олег Дубовенко прокомментировал каждый проект, рассказал, какие коррективы необходимо внести, чтобы защитить свои проекты на грантовом конкурсе.
Вчера на базе регионального центра "Молодежь Плюс" прошла торжественная церемония открытия первичного отделения "Движения Первых".
С напутственным словом к активистам Российского движения детей и молодежи обратился министр молодежной политики и спорта области Олег Дубовенко: "Приятно видеть, что уже после I исторического съезда Движения у нас в регионе началась работа, благодаря которой открываются новые первичные отделения Движения. И эту инициативу не остановить, процесс уже необратим. Всё больше и больше ребят вступают в "Движение Первых". Это показатель большой работы, которая делается для детей и молодежи самими же детьми. Желаю всем активистам быть в Движении, всегда в Движении и верно следовать выбранному пути!".
Первичное отделение Российского движения детей и молодежи на базе "Молодежь Плюс" только открылось, но ребята уже активно включились в процесс. На мероприятии активисты Движения представили пять социально ориентированных проектов, которые разработали в рамках форума "С понедельника". Олег Дубовенко прокомментировал каждый проект, рассказал, какие коррективы необходимо внести, чтобы защитить свои проекты на грантовом конкурсе.