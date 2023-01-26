В День студента открыто первичное отделение Российского движения детей и молодежи.

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Вчера на базе регионального центра "Молодежь Плюс" прошла торжественная церемония открытия первичного отделения "Движения Первых".С напутственным словом к активистам Российского движения детей и молодежи обратился министр молодежной политики и спорта области Олег Дубовенко: "Приятно видеть, что уже после I исторического съезда Движения у нас в регионе началась работа, благодаря которой открываются новые первичные отделения Движения. И эту инициативу не остановить, процесс уже необратим. Всё больше и больше ребят вступают в "Движение Первых". Это показатель большой работы, которая делается для детей и молодежи самими же детьми. Желаю всем активистам быть в Движении, всегда в Движении и верно следовать выбранному пути!".Первичное отделение Российского движения детей и молодежи на базе "Молодежь Плюс" только открылось, но ребята уже активно включились в процесс. На мероприятии активисты Движения представили пять социально ориентированных проектов, которые разработали в рамках форума "С понедельника". Олег Дубовенко прокомментировал каждый проект, рассказал, какие коррективы необходимо внести, чтобы защитить свои проекты на грантовом конкурсе.