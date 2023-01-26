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В историческом парке открылась выставка, посвященная Сталинградской битве

Новости
В саратовском Историческом парке «Россия — Моя история» прошло открытие всероссийского мультимедийного выставочного проекта «Сталинград – история Победы», посвященного городу, ставшему символом мужества и героизма советского народа в борьбе за будущее страны.
В историческом парке открылась выставка, посвященная Сталинградской битве

Почетными гостями церемонии официального открытия выставки стали: министр культуры Саратовской области Н.Ю. Щелканова; председатель Саратовского областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Е.И Усков; Герой Труда РФ, Заслуженный учитель РФ, учитель истории и обществознания высшей категории Л.И. Корнилова; представители ветеранских организаций региона, учащиеся и педагоги колледжей.

В историческом парке открылась выставка, посвященная Сталинградской битве

В рамках празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве выставка будет представлена в 24–х Исторических парках «Россия – Моя история».

Сталинградская битва – одна из решающих битв Великой Отечественной войны, в которой приняли участие более 2 млн. человек, развернулась на территории в 100 000 квадратных километров. Ее масштаб, значение и последствия для освобождения России трудно переоценить. Пример героизма стольких людей стал частью истории вместе с другими великими сражениями предшествующих эпох. Специально к юбилейной дате командами проекта «Россия – Моя история» и музея-заповедника «Сталинградская битва» была сформирована мультимедийная экспозиция, которая с помощью современных анимированных карт, инфографических схем, уникальной видеохроники, дневниковых свидетельств участников событий, галереи цитат и портретов создаст иммерсивный эффект сопричастности ожившей истории тех лет.

В историческом парке открылась выставка, посвященная Сталинградской битве

История Сталинградской битвы предстает перед зрителями в хронологическом порядке и охватывает ключевые сюжеты сражения: «Воздушная блокада», «Бои на дальних и ближних подступах к Сталинграду», операция «Зимняя гроза», «Тацинский рейд», «Кольцо», «Бои за северные районы Сталинграда», «Мамаев курган», «Дом Павлова». Особое внимание авторы выставки уделили героям сражения, в цифровой экспозиции используются личные архивы и документы участников боев.

Это совместный выставочный проект исторического парка и Музея-заповедника «Сталинградская битва». Благодаря ему жители разных регионов смогут ощутить масштаб и почувствовать важность сохранения памяти об этом сражении на Волге.

-Наша целевая аудитория – люди разных поколений. Однако именно дети, подростки, молодежь, я надеюсь, станут основными посетителями выставки. Ее мультимедийный формат позволит рассказать подрастающему поколению подробную историю о великой битве привычным для них языком мультимедиа. В рамках выставки по всей стране в парках пройдут десятки просветительских мероприятий: лекции, интерактивные занятия для молодежи, кинопоказы и другие. Выставка станет первым крупным проектом 10-го юбилейного года с начала работы цикла «Моя история» и во многих регионах пройдет на базе обновленного мультимедийного комплекса», – отметил директор Ассоциации Исторических парков «Россия – Моя история», член Общественной палаты Российской Федерации Иван Есин.

В историческом парке открылась выставка, посвященная Сталинградской битве

География выставки охватит всю страну от Москвы до Владивостока и от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска в рамках проекта «Сталинград – история Победы», инициированного Фондом стратегических инициатив музея-заповедника «Сталинградская битва»: победителя конкурса грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Информация о возможных вариантах посещения новой выставки по телефону: (8452) 69-50-34
Возрастное ограничение 7+