Родители оценивают горячее питание школьников

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Директор средней школы села Мироновка Питерского района Наталья Бауман рассказала, что к организации горячего питания детей в школе подходят ответственно:«В нашей школе питается 180 детей, готовим мы в своей столовой. Меню разнообразное. Например, в горячий завтрак входят омлет, каша молочная рисовая, манная, геркулесовая, запеканка творожная с молочным соусом, суп молочный с макаронными изделиями. Дети также получают на завтрак сыр, свежие фрукты, яйцо варёное, масло сливочное, чай с сахаром и лимоном, какао с молоком. Необходимость контроля качества горячего питания подчеркивал губернатор области Роман Бусаргин. Со своей стороны мы осуществляем ежедневный контроль, к которому в обязательном порядке привлекаем родительскую общественность. Если у них имеются какие-либо замечания, то вопрос решаем сразу. Каждую четверть мы проводим анонимное анкетирование среди ребят для оценки вкусовых качеств питания, температурного режима, разнообразия меню. Главное, чтобы детям нравилась полезная и здоровая еда».По мнению председателя родительского комитета Юлии Слепцовой, в столовой школы села Питерка работают профессиональные повара, которые соблюдают все необходимые требования к организации питания:«Мой ребенок учится в пятом классе, в школе ест с удовольствием. Каждый день интересуюсь, вкусно ли было сегодня в столовой. При проверке со стороны родителей оцениваем чистоту посуды, условия хранения продуктов, снимаем пробы. Ко всем замечаниям администрация школы прислушивается и реагирует оперативно».- на «горячую линию» минобразования области (8 (8452) 49-21-07);- на «горячую линию» Народного фронта и Минпросвещения России «Народный ревизорро» (8-800-200-04-11);- в социальных сетях минобразования области (https://vk.com/minobr64, https://ok.ru/group/57427770015825, https://t.me/minobrazsaratov);- на официальной странице заместителя Председателя Правительства – министра образования области Михаила Орлова (https://vk.com/orlov.saratov);- через Цифровую платформу обратной связи. Виджет платформы расположен на главной странице официального сайта министерства образования Саратовской области. Для подачи сообщения необходима авторизация с помощью учетной записи портала Государственных услуг.