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Родители оценивают горячее питание школьников

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В Саратовской области более 250 тысяч обучающихся получают горячее питание в школе. За счет федерального бюджета каждый школьник региона с 1-4 класс получает бесплатное питание в школе не менее одного раза в день (в зависимости от смены обучения).
Родители оценивают горячее питание школьников

Директор средней школы села Мироновка Питерского района Наталья Бауман рассказала, что к организации горячего питания детей в школе подходят ответственно:

«В нашей школе питается 180 детей, готовим мы в своей столовой. Меню разнообразное. Например, в горячий завтрак входят омлет, каша молочная рисовая, манная, геркулесовая, запеканка творожная с молочным соусом, суп молочный с макаронными изделиями. Дети также получают на завтрак сыр, свежие фрукты, яйцо варёное, масло сливочное, чай с сахаром и лимоном, какао с молоком. Необходимость контроля качества горячего питания подчеркивал губернатор области Роман Бусаргин. Со своей стороны мы осуществляем ежедневный контроль, к которому в обязательном порядке привлекаем родительскую общественность. Если у них имеются какие-либо замечания, то вопрос решаем сразу. Каждую четверть мы проводим анонимное анкетирование среди ребят для оценки вкусовых качеств питания, температурного режима, разнообразия меню. Главное, чтобы детям нравилась полезная и здоровая еда».

По мнению председателя родительского комитета Юлии Слепцовой, в столовой школы села Питерка работают профессиональные повара, которые соблюдают все необходимые требования к организации питания:

«Мой ребенок учится в пятом классе, в школе ест с удовольствием. Каждый день интересуюсь, вкусно ли было сегодня в столовой. При проверке со стороны родителей оцениваем чистоту посуды, условия хранения продуктов, снимаем пробы. Ко всем замечаниям администрация школы прислушивается и реагирует оперативно».

Напомним, вопросы по организации питания в школах и сообщения о нарушениях можно направлять:
- на «горячую линию» минобразования области (8 (8452) 49-21-07);
- на «горячую линию» Народного фронта и Минпросвещения России «Народный ревизорро» (8-800-200-04-11);
- в социальных сетях минобразования области (https://vk.com/minobr64, https://ok.ru/group/57427770015825, https://t.me/minobrazsaratov);
- на официальной странице заместителя Председателя Правительства – министра образования области Михаила Орлова (https://vk.com/orlov.saratov);
- через Цифровую платформу обратной связи. Виджет платформы расположен на главной странице официального сайта министерства образования Саратовской области. Для подачи сообщения необходима авторизация с помощью учетной записи портала Государственных услуг.