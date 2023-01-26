Саратовская область среди лидеров по реализации общественных проектов ПФО

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В совещании приняли участие заместители высших должностных лиц регионов округа, руководители региональных органов государственной власти, курирующие реализацию общественных проектов и вопросы молодежной политики, главные федеральные инспекторы.Открывая совещание, заместитель полпреда Олег Машковцев подчеркнул, что основной задачей окружных проектов является продвижение одаренной молодежи, поддержка детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, развитие массового спорта и молодежной культуры. В числе важных критериев результативности остается постоянное увеличение охвата участников окружных общественных проектов, в том числе за счет доступности участия в них молодежи в муниципальных образованиях.«Вместе с вами мы добились впечатляющего успеха – количество участников общественных проектов в регионах округа превысило 1 млн чел. (1 млн 7 тыс.). Высокие показатели абсолютного охвата проектами достигнуты в Самарской, Оренбургской, Нижегородской и Саратовской областях. В относительных цифрах, по отношению к численности населения, лучшие показатели также у этих регионов», – сказал Олег Машковцев.В 2023 году два общественных проекта пройдут в юбилейном формате: Спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада» и «Зарница Поволжья» будут проведены в десятый раз.Ключевым событием в сфере реализации молодежной политики традиционно станет Молодежный форум «iВолга», который ежегодно является лидером в стране по количеству желающих в нем участвовать: в 2022 году заявки на Форум подали более 20 тыс. чел. В этом году впервые за каждым регионом округа решено закрепить отдельное направление образовательной программы. Победители конкурсов по традиции получат гранты Росмолодежи и Фонда гражданского общества ПФО на реализацию общественно значимых проектов.Активно планируется развивать и проект «Ментальное здоровье», который реализуется в регионах округа по инициативе полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова с 2019 года. Сегодня в проекте участвуют уже 10 из 14 регионов округа.