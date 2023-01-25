Парламентарии обсудили перспективы развития охотничьего и рыболовного хозяйства области

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В заседании приняли участие депутаты областной Думы, представители регионального Правительства, управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям, надзорных органов, профильных ведомств, члены научного сообщества и общественных организаций.О состоянии охотхозяйства рассказал министр области - председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов. Охотничьи угодья в Саратовской области занимают площадь около 10 млн гектаров и значительно превосходят угодья многих субъектов Российской Федерации. Более 4 млн гектар – общедоступны.Министр отметил, что границы охотничьих угодий до настоящего времени имеют описательный характер и не поставлены на кадастровый учет. Это усложняет подготовку аукционной документации и предоставление охотничьих угодий в пользование. Тем не менее, сейчас полномочия по постановке границ на кадастровый учет на уровне области не распределены между исполнительными органами области.В 2022 году впервые сопоставлены данные об изменении численности охотничьих ресурсов за последние 8 лет в отношении каждого охотничьего угодья.Рассказал Александр Гаврилов и о ситуации в области рыболовства. Министр подчеркнул, что объемы вылова растут.Также министр уделил внимание созданию заказника регионального значения «Центральный», который образован в соответствие с Постановлением Правительства Саратовской области от 1 ноября 2022 года. На заказник возлагается функция поддержания экологического баланса и сохранения биологического разнообразия объектов животного мира и среды их обитания. До этого в области не было ни одного заказника.Дмитрий Пьяных (фракция «ЛДПР») поинтересовался, какой результат даст установка кадастровых границ охотничьих угодий. Министр отметил, что в первую очередь это необходимо для проведения аукционных процедур.Александр Бурмак (фракция «Единая Россия») выразил обеспокоенность сезонным понижением воды в Волге, которое зачастую приходится на время нереста рыб, и спросил, что делать, чтобы в этот момент воду в реке не сбрасывали. Парламентарию пояснили, что вопрос находится в ведении ПАО «РусГидро» и ежегодно проводятся согласительные комиссии, на которых определяются сроки сброса воды. В состав комиссии входят и представители Саратовской области.Кроме того, парламентарии обсудили перспективы запрета подводной охоты в малых реках. Такое решение необходимо принять на федеральном уровне. Иван Бабошкин предложил сделать запрос по другим регионам, чтобы узнать их позицию и рассмотреть возможность выйти с такой законодательной инициативой.В завершении заседания Михаил Исаев (фракция «Единая Россия») поблагодарил профильное министерство за проделанную работу. Он подчеркнул, что вопрос о полномочиях по определению границ угодий должен быть решен.«Арендаторы должны понимать, что несут ответственность за территорию, за лес, за ресурсы. Если они не исполняют договор или нарушают законодательство, территорию понадобится освободить в установленном порядке», - подчеркнул Председатель областной Думы. Также Михаил Исаев отметил, что в случае выявления правонарушений важна публичность.По итогам заседания подготовлены рекомендации, которые будут направлены профильным ведомствам.