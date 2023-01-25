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Зарплаты в Саратовской области за год в среднем выросли на 6%

Новости
Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала динамику зарплатных предложений для соискателей в регионах Поволжья и выяснила, как они изменились за год.
Зарплаты в Саратовской области за год в среднем выросли на 6%


В целом по Приволжскому ФО средние предлагаемые зарплаты за год приросли на 6%, до 48,5 тысяч рублей. Наиболее заметные приросты наблюдаются в Мордовии (+9%, до 46,4 тыс. руб.), в Пензенской области (+8%, до 45,2 тыс. руб.), в Удмуртии (+8%, до 46,3 тыс. руб.) и в Самарской области (+8%, до 47,2 тыс. руб.).
В Кировской области и Башкортостане динамика средних зарплатных предложений за год составила +7%. В Татарстане и Саратовской области – +6%. Наиболее незначительные изменения среди регионов Поволжья наблюдаются в Оренбургской области – там прирост составил всего 0,5%.