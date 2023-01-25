В Саратове переименуют улицу Сакко и Ванцетти

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«Улица Сакко и Ванцетти имеет богатейшую историю, начиная с 19 века, и является одной из старейших в Саратове. За все время своего существования улица претерпевала множественные переименования. Но как показывает нам время, пришло время вернуться к истокам.Мало кто знает, что первое историческое название улицы - Дмитриевская. На мой взгляд, правильно давать названия улицам именами людей, напрямую внесших вклад в развитие города, как это когда-то делала наша землячка Мария Федоровна Дмитриева.Поэтому полностью поддерживаю инициативу о переименовании улицы Сакко и Ванцетти в первоначальное ее название – Дмитриевская», высказалась Елена Манова.Доцент кафедры «Архитектура» Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., представитель первичной профсоюзной организации работников Саратовского государственного технического университета профессионального союза работников образования и науки РФ Лариса Тарасова также выступила в поддержку переименования:«Сегодня мне стало известно об инициативе переименования улицы Сакко и Ванцетти в Дмитриевскую, которую единогласно поддержали члены комиссии по топонимике.Со своей стороны также поддерживаю данное предложение, поскольку «Дмитриевская» - первое историческое название данной улицы. Она была названа в честь Марии Федоровны Дмитриевой, известной своими щедрыми пожертвованиями для возведения колокольни Александро-Невского кафедрального собора.В современных реалиях как никогда необходимо возвращаться к историческим истокам, не забывать о наследии наших предков. Также считаю важным использовать исконно русские наименования, а не заимствованные, и помнить выдающихся личностей нашего города и страны.Считаю, что саратовцы должны знать историю родного города, ведь человек, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Это особенно важно для молодежи. Наша задача - передать им эти знания и помнить историю города, в котором мы живем», - рассказала Лариса Тарасова.