Радищевский музей выиграл грант на создание тактильных копий экспонатов
В 2023 году Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева стал одним из победителей конкурса на создание тактильных копий музейных экспонатов. Адаптированные тактильные модели пополнят постоянную экспозицию, тем самым сделают посещение музея для людей с ограничениями по зрению более комфортным и доступным.
Ежегодный грантовый конкурс «Создание тактильных копий музейных экспонатов» проводится благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт», начиная с 2020 года. Цель конкурса - создание инфраструктуры и улучшение качества культурной жизни незрячих и слабовидящих людей с помощью обеспечения музейных экспозиций тактильными экспонатами. За весь период уже было поддержано 60 музеев в 24 регионах. Итоги нынешнего конкурса объявили 19 января 2023 года.
Конкурс был учрежден в поддержку российских муниципальных и региональных музеев, а именно музейных проектов, способствующих социокультурной адаптации незрячих и слабовидящих людей. К участию приглашались муниципальные и региональные краеведческие, исторические, естественно-научные и художественные музеи. 15 музеев из 13 регионов России стали победителями конкурса и теперь, в течение 2023 года они получат тактильные модели для выбранных экспонатов. Впервые в этом году победители смогут пройти образовательную программу, разработанную партнерами грантового конкурса ИКОМ России.
- Саратовский музей имени А.Н. Радищева уже более десяти лет использует инклюзивные практики для работы с посетителями с ОВЗ, участвует в государственном проекте «Доступная среда», успешно реализует музейно-образовательные и творческие программы для детей различных нозологических групп. Наш музей посещают на постоянной основе учащиеся школ-интернатов, обучающихся по адаптированным программам Саратова и Энгельса. В том числе и ребята с проблемами зрения из ГБОУ Саратовской области «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова». В 2018 году мы дополнили экспозицию двумя тактильными копиями картин из музейного собрания, а также издали книгу сказку по одной из них, напечатанную шрифтом Брайля, и записали к ней аудио диск. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии этого направления дидактической деятельности музея. Хотим, чтобы в каждом зале были тактильные копии произведений искусства из нашей коллекции, потому что они очень востребованы в занятиях с детьми с различными возможностями, не только с особенностями зрения. Мы успешно используем тактильные копии в работе с ребятами с проблемами опорно-двигательного аппарата, логопедическими, ментальными проблемами, с расстройством аутистического спектра. Также они пользуются популярностью у обычных школьников и малышей из детских садов. В подобных занятиях мы претворяем в жизнь принципы инклюзии, развиваем в детях эмпатию, приятие особенностей других людей.
Интерес к музею и востребованность наших просветительских программ среди особых категорий посетителей диктуют нам в рамках проекта «Доступная среда» постоянно развивать и обогащать не только методики работы, но и материальную, дидактическую базу музея» -рассказывает Врио генерального директора ФГБУК «Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева» Елена Галактионова.
«Во множестве ведомственных и подзаконных нормативно-правовых актов во исполнение положений ратифицированной Конвенции ООН о правах инвалидов закреплены требования доступности ко всем организациям культуры. Обеспечение доступности в музеях регулируется Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16.11.2015 № 2803 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов". Тем не менее, бюджета на организацию доступности у музеев зачастую не выделено, – поясняет руководитель программы «Особый взгляд» Ксения Дмитриева. – Наша грантовая деятельность направлена на поддержку музеев в этих вопросах и развитие прочной инфраструктуры, которая в будущем позволит стать музеям доступными для разных посетителей повсеместно. Ранее мы уже поддержали более 60 музеев, а также совместно с ИКОМ России создали методическое пособие «Доступный музей для незрячих посетителей».
«Данный конкурс предоставляет возможность и крупным, и небольшим музеям сделать значимый шаг в формировании доступной среды для незрячих посетителей, становясь более востребованными у публики в целом. С каждым годом список победителей охватывает все новые города и учреждения, что говорит о положительных тенденциях развития социокультурной инклюзии в нашей стране», - отмечает Динара Халикова, специалист по социокультурным проектам, член президиума Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России) и представитель организации в NEMO (Сеть европейских музейных ассоциаций).
Тактильные модели – это модели объектов, адаптированные для тактильного осмотра. Они помогают незрячим посетителям получать информацию об экспонатах и поэтому должны выдерживать длительное тактильное воздействие, быть прочными и безопасными, а также гармонично вписываться в экспозицию музеев.
«Каждый год благодаря грантовому конкурсу проекта «Особый взгляд» все больше музеев получают возможность адаптировать свои экспозиции. Приятно наблюдать, как развиваются коллеги и в своих заявках рассказывают об уже реализованных проектах и прилагают тифлокомментарии экспонатов. Также радостно слышать восторженные отзывы незрячих коллег, которые в путешествиях по России посещают музеи, где лучшие экспонаты тактильно доступны благодаря проекту. В этом году также победители конкурса смогут принять участие в обучении от ИКОМ России. Это поможет им получить новые навыки в адаптации экспозиций и сформировать программу интересных мероприятий для незрячих гостей. Честно говоря, о таком формате я и мечтать не могла, когда начинала работать с инклюзией. Это настоящий подарок для музейного мира. И мне очень приятно, что второй год подряд я вношу свой небольшой вклад в проект», - рассказывает Елена Шарова, куратор просветительских и инклюзивных программ Музея русского импрессионизма, тифлокомментатор.
Над каждым проектом по созданию тактильных копий работает большая команда мастеров. Это скульпторы, архитекторы, дизайнеры, инженеры, бутафоры, специалисты по 3D сканированию и 3D печати, специалисты по фрезерованию, форматоры, литейщики, мастера по лакокрасочным работам. Отметим, что тактильные модели для музеев будут созданы по специальной технологии, разработанной Мастерской тактильных моделей Студии Шу.
«В конкурсе участвовали музеи с самой разнообразной тематикой. Научные музеи с рассказом про аммониты, мамонтов и древних людей. Художественные музеи с важными шедеврами. Музеи, которые планируют вовлечь аудиторию в разговор о своём крае через экскурсию по архитектурным памятникам, предметам быта или рассказом о традиционной свадьбе. Очень ценно, что конкурс с успехом проходит уже в 3 раз. Для многих музеев — это отличная возможность начать работу с незрячей аудиторией», - отмечает Ольга Шу, руководитель Мастерской тактильных макетов.
Ежегодный грантовый конкурс «Создание тактильных копий музейных экспонатов» проводится благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт», начиная с 2020 года. Цель конкурса - создание инфраструктуры и улучшение качества культурной жизни незрячих и слабовидящих людей с помощью обеспечения музейных экспозиций тактильными экспонатами. За весь период уже было поддержано 60 музеев в 24 регионах. Итоги нынешнего конкурса объявили 19 января 2023 года.
Конкурс был учрежден в поддержку российских муниципальных и региональных музеев, а именно музейных проектов, способствующих социокультурной адаптации незрячих и слабовидящих людей. К участию приглашались муниципальные и региональные краеведческие, исторические, естественно-научные и художественные музеи. 15 музеев из 13 регионов России стали победителями конкурса и теперь, в течение 2023 года они получат тактильные модели для выбранных экспонатов. Впервые в этом году победители смогут пройти образовательную программу, разработанную партнерами грантового конкурса ИКОМ России.
- Саратовский музей имени А.Н. Радищева уже более десяти лет использует инклюзивные практики для работы с посетителями с ОВЗ, участвует в государственном проекте «Доступная среда», успешно реализует музейно-образовательные и творческие программы для детей различных нозологических групп. Наш музей посещают на постоянной основе учащиеся школ-интернатов, обучающихся по адаптированным программам Саратова и Энгельса. В том числе и ребята с проблемами зрения из ГБОУ Саратовской области «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова». В 2018 году мы дополнили экспозицию двумя тактильными копиями картин из музейного собрания, а также издали книгу сказку по одной из них, напечатанную шрифтом Брайля, и записали к ней аудио диск. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии этого направления дидактической деятельности музея. Хотим, чтобы в каждом зале были тактильные копии произведений искусства из нашей коллекции, потому что они очень востребованы в занятиях с детьми с различными возможностями, не только с особенностями зрения. Мы успешно используем тактильные копии в работе с ребятами с проблемами опорно-двигательного аппарата, логопедическими, ментальными проблемами, с расстройством аутистического спектра. Также они пользуются популярностью у обычных школьников и малышей из детских садов. В подобных занятиях мы претворяем в жизнь принципы инклюзии, развиваем в детях эмпатию, приятие особенностей других людей.
Интерес к музею и востребованность наших просветительских программ среди особых категорий посетителей диктуют нам в рамках проекта «Доступная среда» постоянно развивать и обогащать не только методики работы, но и материальную, дидактическую базу музея» -рассказывает Врио генерального директора ФГБУК «Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева» Елена Галактионова.
«Во множестве ведомственных и подзаконных нормативно-правовых актов во исполнение положений ратифицированной Конвенции ООН о правах инвалидов закреплены требования доступности ко всем организациям культуры. Обеспечение доступности в музеях регулируется Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16.11.2015 № 2803 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов". Тем не менее, бюджета на организацию доступности у музеев зачастую не выделено, – поясняет руководитель программы «Особый взгляд» Ксения Дмитриева. – Наша грантовая деятельность направлена на поддержку музеев в этих вопросах и развитие прочной инфраструктуры, которая в будущем позволит стать музеям доступными для разных посетителей повсеместно. Ранее мы уже поддержали более 60 музеев, а также совместно с ИКОМ России создали методическое пособие «Доступный музей для незрячих посетителей».
«Данный конкурс предоставляет возможность и крупным, и небольшим музеям сделать значимый шаг в формировании доступной среды для незрячих посетителей, становясь более востребованными у публики в целом. С каждым годом список победителей охватывает все новые города и учреждения, что говорит о положительных тенденциях развития социокультурной инклюзии в нашей стране», - отмечает Динара Халикова, специалист по социокультурным проектам, член президиума Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России) и представитель организации в NEMO (Сеть европейских музейных ассоциаций).
Тактильные модели – это модели объектов, адаптированные для тактильного осмотра. Они помогают незрячим посетителям получать информацию об экспонатах и поэтому должны выдерживать длительное тактильное воздействие, быть прочными и безопасными, а также гармонично вписываться в экспозицию музеев.
«Каждый год благодаря грантовому конкурсу проекта «Особый взгляд» все больше музеев получают возможность адаптировать свои экспозиции. Приятно наблюдать, как развиваются коллеги и в своих заявках рассказывают об уже реализованных проектах и прилагают тифлокомментарии экспонатов. Также радостно слышать восторженные отзывы незрячих коллег, которые в путешествиях по России посещают музеи, где лучшие экспонаты тактильно доступны благодаря проекту. В этом году также победители конкурса смогут принять участие в обучении от ИКОМ России. Это поможет им получить новые навыки в адаптации экспозиций и сформировать программу интересных мероприятий для незрячих гостей. Честно говоря, о таком формате я и мечтать не могла, когда начинала работать с инклюзией. Это настоящий подарок для музейного мира. И мне очень приятно, что второй год подряд я вношу свой небольшой вклад в проект», - рассказывает Елена Шарова, куратор просветительских и инклюзивных программ Музея русского импрессионизма, тифлокомментатор.
Над каждым проектом по созданию тактильных копий работает большая команда мастеров. Это скульпторы, архитекторы, дизайнеры, инженеры, бутафоры, специалисты по 3D сканированию и 3D печати, специалисты по фрезерованию, форматоры, литейщики, мастера по лакокрасочным работам. Отметим, что тактильные модели для музеев будут созданы по специальной технологии, разработанной Мастерской тактильных моделей Студии Шу.
«В конкурсе участвовали музеи с самой разнообразной тематикой. Научные музеи с рассказом про аммониты, мамонтов и древних людей. Художественные музеи с важными шедеврами. Музеи, которые планируют вовлечь аудиторию в разговор о своём крае через экскурсию по архитектурным памятникам, предметам быта или рассказом о традиционной свадьбе. Очень ценно, что конкурс с успехом проходит уже в 3 раз. Для многих музеев — это отличная возможность начать работу с незрячей аудиторией», - отмечает Ольга Шу, руководитель Мастерской тактильных макетов.