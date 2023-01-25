Радищевский музей выиграл грант на создание тактильных копий экспонатов

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Ежегодный грантовый конкурс «Создание тактильных копий музейных экспонатов» проводится благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт», начиная с 2020 года. Цель конкурса - создание инфраструктуры и улучшение качества культурной жизни незрячих и слабовидящих людей с помощью обеспечения музейных экспозиций тактильными экспонатами. За весь период уже было поддержано 60 музеев в 24 регионах. Итоги нынешнего конкурса объявили 19 января 2023 года.Конкурс был учрежден в поддержку российских муниципальных и региональных музеев, а именно музейных проектов, способствующих социокультурной адаптации незрячих и слабовидящих людей. К участию приглашались муниципальные и региональные краеведческие, исторические, естественно-научные и художественные музеи. 15 музеев из 13 регионов России стали победителями конкурса и теперь, в течение 2023 года они получат тактильные модели для выбранных экспонатов. Впервые в этом году победители смогут пройти образовательную программу, разработанную партнерами грантового конкурса ИКОМ России.- Саратовский музей имени А.Н. Радищева уже более десяти лет использует инклюзивные практики для работы с посетителями с ОВЗ, участвует в государственном проекте «Доступная среда», успешно реализует музейно-образовательные и творческие программы для детей различных нозологических групп. Наш музей посещают на постоянной основе учащиеся школ-интернатов, обучающихся по адаптированным программам Саратова и Энгельса. В том числе и ребята с проблемами зрения из ГБОУ Саратовской области «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова». В 2018 году мы дополнили экспозицию двумя тактильными копиями картин из музейного собрания, а также издали книгу сказку по одной из них, напечатанную шрифтом Брайля, и записали к ней аудио диск. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии этого направления дидактической деятельности музея. Хотим, чтобы в каждом зале были тактильные копии произведений искусства из нашей коллекции, потому что они очень востребованы в занятиях с детьми с различными возможностями, не только с особенностями зрения. Мы успешно используем тактильные копии в работе с ребятами с проблемами опорно-двигательного аппарата, логопедическими, ментальными проблемами, с расстройством аутистического спектра. Также они пользуются популярностью у обычных школьников и малышей из детских садов. В подобных занятиях мы претворяем в жизнь принципы инклюзии, развиваем в детях эмпатию, приятие особенностей других людей.Интерес к музею и востребованность наших просветительских программ среди особых категорий посетителей диктуют нам в рамках проекта «Доступная среда» постоянно развивать и обогащать не только методики работы, но и материальную, дидактическую базу музея» -рассказывает«Во множестве ведомственных и подзаконных нормативно-правовых актов во исполнение положений ратифицированной Конвенции ООН о правах инвалидов закреплены требования доступности ко всем организациям культуры. Обеспечение доступности в музеях регулируется Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16.11.2015 № 2803 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов". Тем не менее, бюджета на организацию доступности у музеев зачастую не выделено, – поясняет. – Наша грантовая деятельность направлена на поддержку музеев в этих вопросах и развитие прочной инфраструктуры, которая в будущем позволит стать музеям доступными для разных посетителей повсеместно. Ранее мы уже поддержали более 60 музеев, а также совместно с ИКОМ России создали методическое пособие «Доступный музей для незрячих посетителей».«Данный конкурс предоставляет возможность и крупным, и небольшим музеям сделать значимый шаг в формировании доступной среды для незрячих посетителей, становясь более востребованными у публики в целом. С каждым годом список победителей охватывает все новые города и учреждения, что говорит о положительных тенденциях развития социокультурной инклюзии в нашей стране», - отмечает Динара Халикова, специалист по социокультурным проектам, член президиума Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России) и представитель организации в NEMO (Сеть европейских музейных ассоциаций).Тактильные модели – это модели объектов, адаптированные для тактильного осмотра. Они помогают незрячим посетителям получать информацию об экспонатах и поэтому должны выдерживать длительное тактильное воздействие, быть прочными и безопасными, а также гармонично вписываться в экспозицию музеев.«Каждый год благодаря грантовому конкурсу проекта «Особый взгляд» все больше музеев получают возможность адаптировать свои экспозиции. Приятно наблюдать, как развиваются коллеги и в своих заявках рассказывают об уже реализованных проектах и прилагают тифлокомментарии экспонатов. Также радостно слышать восторженные отзывы незрячих коллег, которые в путешествиях по России посещают музеи, где лучшие экспонаты тактильно доступны благодаря проекту. В этом году также победители конкурса смогут принять участие в обучении от ИКОМ России. Это поможет им получить новые навыки в адаптации экспозиций и сформировать программу интересных мероприятий для незрячих гостей. Честно говоря, о таком формате я и мечтать не могла, когда начинала работать с инклюзией. Это настоящий подарок для музейного мира. И мне очень приятно, что второй год подряд я вношу свой небольшой вклад в проект», - рассказываетНад каждым проектом по созданию тактильных копий работает большая команда мастеров. Это скульпторы, архитекторы, дизайнеры, инженеры, бутафоры, специалисты по 3D сканированию и 3D печати, специалисты по фрезерованию, форматоры, литейщики, мастера по лакокрасочным работам. Отметим, что тактильные модели для музеев будут созданы по специальной технологии, разработанной Мастерской тактильных моделей Студии Шу.«В конкурсе участвовали музеи с самой разнообразной тематикой. Научные музеи с рассказом про аммониты, мамонтов и древних людей. Художественные музеи с важными шедеврами. Музеи, которые планируют вовлечь аудиторию в разговор о своём крае через экскурсию по архитектурным памятникам, предметам быта или рассказом о традиционной свадьбе. Очень ценно, что конкурс с успехом проходит уже в 3 раз. Для многих музеев — это отличная возможность начать работу с незрячей аудиторией», - отмечает