Под предлогом аренды квартиры мошенник похитил с карты саратовчанки денежные средства

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22 января в полицию поступило сообщение от гражданки, которая сообщила стражам порядка, что она разместила на популярном сайте в сети Интернет объявление о сдаче квартиры. В этот же день на ее номер поступил звонок от незнакомца, который выразил намерение арендовать предложенную квартиру и готов внести предоплату 8500 рублей. Вечером на сотовый телефон заявительницы пришло сообщение с номера 900 о зачислении 17000 рублей. После этого на ее абонентский номер перезвонил квартиросъемщик и сообщил об ошибке и необходимости возвращения 8500 рублей. Женщина, используя терминал, обналичила со своей банковской карты требуемую сумму и перевела злоумышленнику. Когда жительница Саратова поняла, что стала жертвой обмана, то обратилась в полицию.По данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления , предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие.ГУ МВД России по Саратовской области напоминает гражданам: убеждайтесь в достоверности информации, полученной в ходе телефонного разговора и интернет переписки с неизвестными. Не торопитесь переводить денежные средства посторонним лицам. Будьте бдительны!