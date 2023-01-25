Саратовский театр оперы и балета в День студента дарит скидку в 50%

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Скидку можно получить, применив при покупке билета промокод «Студент». Промокод действует так же и при покупке по Пушкинской карте.«Саратов всегда был и остается студенческим городом, и наши двери всегда открыты для учащихся ВУЗов и ССУЗов. Мы очень рады видеть молодежь на наших спектаклях и рады видеть, что возраст нашего «постоянного зрителя» сильно снизился. Сегодня театр – это место притяжения молодых людей. «Пушкинская карта» позволила им посещать театры чаще, но и мы хотим всегда идти на встречу нашей публике. Поэтому в праздничный для всех студентов или тех, кто когда-то был студентом, день - мы дарим скидку на прекрасные спектакли.»