25 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
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Парламентарии обсудили перспективы развития охотничьего и рыболовного хозяйства области
17:00 | 25 января
Зарплаты в Саратовской области за год в среднем выросли на 6%
16:00 | 25 января
Саратовская область вошла в топ лидеров по вводу в эксплуатацию новых школ
15:00 | 25 января
В Саратове переименуют улицу Сакко и Ванцетти
14:00 | 25 января
Радищевский музей выиграл грант на создание тактильных копий экспонатов
13:00 | 25 января
Под предлогом аренды квартиры мошенник похитил с карты саратовчанки денежные средства
12:00 | 25 января
Саратовский театр оперы и балета в День студента дарит скидку в 50%
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10:00 | 25 января
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09:00 | 25 января
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Саратовский театр оперы и балета в День студента дарит скидку в 50%

Новости
Саратовский академический театр оперы и балета объявил акцию в честь Дня российского студенчества – 25 января 2023 года любой желающий может приобрести электронные билеты на оперу «Бал-маскарад» (9 февраля 2023 года) и балет «Сон в летнюю ночь» (15 февраля 2023 года) со скидкой в 50% от полной стоимости билета.
Саратовский театр оперы и балета в День студента дарит скидку в 50%

Скидку можно получить, применив при покупке билета промокод «Студент». Промокод действует так же и при покупке по Пушкинской карте.

«Саратов всегда был и остается студенческим городом, и наши двери всегда открыты для учащихся ВУЗов и ССУЗов. Мы очень рады видеть молодежь на наших спектаклях и рады видеть, что возраст нашего «постоянного зрителя» сильно снизился. Сегодня театр – это место притяжения молодых людей. «Пушкинская карта» позволила им посещать театры чаще, но и мы хотим всегда идти на встречу нашей публике. Поэтому в праздничный для всех студентов или тех, кто когда-то был студентом, день - мы дарим скидку на прекрасные спектакли.»