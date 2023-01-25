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Губернатору продемонстрировали новые вагоны фирменного поезда "Саратов-Москва"

Новости
Обновлённый состав поезда №9/10 Саратов – Москва осмотрели начальник ПривЖД Сергей Альмеев и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

Губернатору продемонстрировали новые вагоны фирменного поезда "Саратов-Москва"

Вчера на железнодорожном вокзале Саратова прошла рабочая встреча начальника Приволжской железной дороги Сергея Альмеева и губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Руководители осмотрели новые плацкартные вагоны, включённые в состав фирменного поезда № 9/10 сообщением Саратов – Москва формирования Приволжского филиала Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК»).

Губернатору продемонстрировали новые вагоны фирменного поезда "Саратов-Москва"

Современный подвижной состав представил начальник Приволжского филиала АО «ФПК» Дмитрий Татаринцев. В ходе презентации он отметил, что новый подвижной состав выполнен в виде двухвагонных сцепов, в которых есть все необходимое для комфортных и безопасных путешествий между регионами.

Губернатору продемонстрировали новые вагоны фирменного поезда "Саратов-Москва"

Губернатору продемонстрировали новые вагоны фирменного поезда "Саратов-Москва"


Герметичные переходы обеспечивают удобство при перемещении между вагонами. Благодаря новым планировочным решениям в сцепе организованы дополнительные зоны общего пользования. В вагонах установлены специальные аппараты для фильтрации и нагрева воды – пурифайеры. Они также оснащены системами кондиционирования воздуха и биотуалетами. В каждом вагоне есть душевая кабина, санитарные комнаты оснащены сенсорными кранами для бесконтактной подачи воды и мыла, а также электросушилками для рук. Кроме того, в одной из комнат установлен пеленальный столик для пассажиров с маленькими детьми.

Губернатору продемонстрировали новые вагоны фирменного поезда "Саратов-Москва"

Каждое место в плацкартных вагонах оборудовано розетками, usb-портами для подзарядки мобильных устройств, индивидуальными светильниками. На окнах есть солнцезащитные и светонепроницаемые шторы.


Губернатору продемонстрировали новые вагоны фирменного поезда "Саратов-Москва"

Также в составах этого поезда курсируют купейные вагоны нового типа. В каждом купе для пассажиров установлен столик-трансформер, есть индивидуальные сейфы. Нижние полки в дневное время из спальных мест могут быть трансформированы в удобные диваны. В купе также есть большое зеркало, вешалки для одежды.

Губернатору продемонстрировали новые вагоны фирменного поезда "Саратов-Москва"

Губернатору продемонстрировали новые вагоны фирменного поезда "Саратов-Москва"

Обновление парка поездов дальнего следования осуществляется в соответствии с Долгосрочным договором, заключенным между АО «ФПК» и ОАО «ТВЗ» (входит в ТМХ) в 2019 году. Для обновления состава фирменного поезда №9/10 сообщением Саратов – Москва в конце 2022 года поставлено 14 плацкартных вагонов, а также 19 купейных вагонов, включая 3 вагона со специализированными местами для маломобильных пассажиров. Конструкция таких вагонов позволяет удобно передвигаться на кресле-коляске, так как в них увеличена ширина дверей, тамбурной зоны и коридора. Они оборудованы также вспомогательными посадочными устройствами для посадки и высадки пассажиров. Все надписи внутри дублируются шрифтом Брайля. Есть специальные кнопки вызова проводника.