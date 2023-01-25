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Саратовская теннисистка стала победителем турнира мировой серии

Новости
В городе Широки-Бриег (Босния и Герцеговина) саратовская теннисистка Полина Кайбекова стала победительницей турнира мировой серии ITF Juniors на ковровом покрытии.

Саратовская теннисистка стала победителем турнира мировой серии


В заключительном матче спортсменка одержала победу над теннисисткой из Украины Адрианой Ткаченко со счетом 6:3, 6:4. В финале Полина выиграла у Лены Райка (Польша) 7:5, 6:0, Клары Вайю (Сербия) 6:2, 7:6, Николь Лукесовой (Чехия) 6:4, 6:4, Греси Баджри (Албания) 6:2, 6:1. В итоге, за весь турнир Полине Кайбековой удалось переиграть всех соперниц и не отдать им ни одного сета.


На церемонии награждения саратовчанке вручили Кубок и начислили рейтинговые очки.

Саратовская теннисистка стала победителем турнира мировой серии