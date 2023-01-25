25 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 25 января
Парламентарии обсудили перспективы развития охотничьего и рыболовного хозяйства области
17:00 | 25 января
Зарплаты в Саратовской области за год в среднем выросли на 6%
16:00 | 25 января
Саратовская область вошла в топ лидеров по вводу в эксплуатацию новых школ
15:00 | 25 января
В Саратове переименуют улицу Сакко и Ванцетти
14:00 | 25 января
Радищевский музей выиграл грант на создание тактильных копий экспонатов
13:00 | 25 января
Под предлогом аренды квартиры мошенник похитил с карты саратовчанки денежные средства
12:00 | 25 января
Саратовский театр оперы и балета в День студента дарит скидку в 50%
11:00 | 25 января
Саратовская теннисистка стала победителем турнира мировой серии
10:00 | 25 января
Главой Хвалынского муниципального района единогласно избран Алик Сабрига
09:00 | 25 января
В прошлом году 685 жителей региона с ограниченными возможностями здоровья трудоустроились с помощью центров занятости населения.
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Главой Хвалынского муниципального района единогласно избран Алик Сабрига

Новости
На заседании районного Собрания из представленных конкурсной комиссией кандидатур главой района избран Алик Сабрига.

Главой Хвалынского муниципального района единогласно избран Алик Сабрига


В заседании принял участие министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин.

Алик Сабрига принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.

Сергей Зюзин поздравил Алика Васильевича с избранием на новую должность, выразив уверенность, что накопленный опыт на государственной и муниципальной службе станет хорошей опорой при решении вопросов местного значения и будет успешно применен на благо района.