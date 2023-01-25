Главой Хвалынского муниципального района единогласно избран Алик Сабрига
На заседании районного Собрания из представленных конкурсной комиссией кандидатур главой района избран Алик Сабрига.
В заседании принял участие министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин.
Алик Сабрига принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.
Сергей Зюзин поздравил Алика Васильевича с избранием на новую должность, выразив уверенность, что накопленный опыт на государственной и муниципальной службе станет хорошей опорой при решении вопросов местного значения и будет успешно применен на благо района.
В заседании принял участие министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин.
Алик Сабрига принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.
Сергей Зюзин поздравил Алика Васильевича с избранием на новую должность, выразив уверенность, что накопленный опыт на государственной и муниципальной службе станет хорошей опорой при решении вопросов местного значения и будет успешно применен на благо района.