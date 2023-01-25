В прошлом году 685 жителей региона с ограниченными возможностями здоровья трудоустроились с помощью центров занятости населения.

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При трудоустройстве людей с инвалидностью в первую очередь учитываются индивидуальные рекомендации по трудовой деятельности. В каждом центре занятости определены квалифицированные специалисты, которые помогают им адаптироваться на рынке труда, предлагают подходящие вакансии. Также жители региона с ограниченными возможностями здоровья могут получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование», – сообщили в министерстве труда и социальной защиты области.Важным направлением работы специалистов службы занятости является и взаимодействие с работодателями, которые в соответствии с законодательством обязаны квотировать рабочие месте для инвалидов. При этом они могут получить от службы занятости 50 тысяч рублей в качестве возмещения расходов на оборудование рабочего места сотрудника с ограничениями здоровья. Такой возможностью в 2022 году воспользовались 13 работодателей. В этом году сумму возмещения расходов планируется увеличить до 100 тысяч рублей.