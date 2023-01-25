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Законодатели планируют ужесточить контроль за тату несовершеннолетним

Новости
Под председательством Татьяны Ерохиной (фракция «Единая Россия») состоялось первое заседание экспертного совета при комитете областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению. В мероприятии приняли участие спикер регионального парламента Михаил Исаев (фракция «Единая Россия»), представители прокуратуры, научного сообщества.
Законодатели планируют ужесточить контроль за тату несовершеннолетним

По поручению Председателя Саратовской областной Думы Михаила Исаева разработан проект документа об установлении административной ответственности за нанесение несовершеннолетним татуировок без согласия родителей.

Спикер облдумы рассказал, что тема поднималась на заседании Совета законодателей ПФО.
«К депутатам из Казани во время приема граждан обратились встревоженные родители. Они рассказали, что современные школьники увлекаются татуировками, при этом многие частные мастера или специализированные салоны не требуют согласия законных представителей.
Сам же ребенок не всегда может оценить последствия такого поступка, который в будущем может стать даже препятствием для трудоустройства. Нельзя оставлять без внимания и вопрос здоровья. Где и кем наносится татуировка, какие материалы используются, какие последствия это повлечет? Решение в этом вопросе должно оставаться за родителями», – подчеркнул спикер.

Примечательно, что на законодательном уровне временный татуаж является медицинской услугой, а соответственно подлежит лицензированию, а вот нанесение постоянных тату отнесено к бытовым услугам. Предлагается исправить данное несоответствие и установить административную ответственность.

Члены экспертного совета предложили дополнить перечень штрафов обязательными работами, а также предусмотреть наказание за удаление татуировок лицами или организациями, не имеющими лицензий.