25 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
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17:00 | 24 января
В регионе стартовала неделя студенческой молодежи
16:00 | 24 января
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В регионе стартовала неделя студенческой молодежи

Новости
25 января отмечается Всероссийский День студента. В преддверии праздника в регионе пройдёт около 90 мероприятий, организованных специально для студентов образовательных организаций области.

В регионе стартовала неделя студенческой молодежи

Так, саратовские вузы и ссузы подготовили для своих студентов разнообразную насыщенную программу: в СГЮА пройдёт вручение ежегодной студенческой премии "Зачёт", в СГТУ им. Ю.А.Гагарина - открытый чемпионат по игре "Что? Где? Когда?", в ПИУ РАНХиГС состоится показ театральной студии. Не обойдётся и без спортивной составляющей - пройдут соревнования по стрельбе из пистолета, баскетбольные игры и различные зимние забавы.

В муниципальных районах пройдут дни студенческого самоуправления, творческие фестивали "Студенческий переполох", конкурсы "Лучший студент" и "Лучшая группа", а также соревнования по хоккею, волейбольные турниры и различные квесты и интеллектуальные игры, конкурсы видеороликов, концерты, патриотические акции и много другое.

Наиболее яркими событиями Студенческой недели станут: традиционные массовые катания в ФОКе "Заводской" и товарищеский матч по киберспорту между студентами Луганского педагогического университета и СГУ им. Н.Г.Чернышевского. Все желающее смогут присоединиться к прямому эфиру с победителями конкурса "Студент года - 2022" в сообществе "Саратовская область" во ВКонтакте 24 января в 16.00, где можно задать вопросы участникам в режиме онлайн.

В преддверии Дня студента своё путешествие уже совершил "Улетный экспресс". Во время путешествия по пригороду Саратова участники посетили вагоны "Технопарк", "Проектный офис", " Добровольчество", "На равных", "Квиз-вагон" и "Нетворкинг". Программа мероприятия подготовлена Приволжской железной дорогой филиала РЖД и собрала студенческие коллективы из 8 вузов области.