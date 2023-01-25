25 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 24 января
Законодатели планируют ужесточить контроль за тату несовершеннолетним
17:00 | 24 января
В регионе стартовала неделя студенческой молодежи
16:00 | 24 января
Новая структура ГТО позволит школьникам получить больше золотых значков
15:00 | 24 января
Саратовские спортсмены – победители и призеры Первенства ПФО по греко-римской борьбе
14:00 | 24 января
В педагогическом колледже заработал «ВЫЕЗДНОЙ КИНОЗАЛ»
13:00 | 24 января
Саратовский «Протон» одержал победу в Липецке
12:00 | 24 января
В Энгельсской картинной галерее покажут откровенную выставку
11:00 | 24 января
У саратовских специалистов по охране труда появился свой телеграм-канал
10:00 | 24 января
Александр Бурмак: «Изменения в градостроительные нормы планируем рассмотреть на ближайшем заседании областной Думы»
09:00 | 24 января
В День студента будет действовать запрет на продажу алкоголя
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Новая структура ГТО позволит школьникам получить больше золотых значков

Новости
Заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов анонсировал изменение структуры комплекса ГТО.

Новая структура ГТО позволит школьникам получить больше золотых значков


Уже с 23 марта для детей и подростков до 19 лет будет установлен «шаг» получения новой ступени в 2 года, что отражает основные физические качества человека. У взрослых временной отрезок между ступенями уменьшится с 10 до 5 лет.

Было подписано соответствующее постановление правительства Российской Федерации от 17 января 2023 г. № 33, которое стало результатом совместной работы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с ответственными представителями Министерства спорта Российской Федерации.

Напомним, что до внесения изменений количество ступеней составляло 11, теперь же их количество увеличивается до 18.

«Сдача нормативов ГТО - это отличная возможность проверить свое здоровье и состояние физической формы. В Саратовской области функционирует 46 центров тестирования ГТО, а к сдаче нормативов в прошлом году приобщилось более тридцати трех тысяч человек. При этом наш регион остается в лидерах по процентному соотношению граждан, выполнивших нормативы на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия», - подчеркнул министр молодежной политики и спорта Саратовской области Олег Дубовенко.