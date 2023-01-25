Новая структура ГТО позволит школьникам получить больше золотых значков

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Уже с 23 марта для детей и подростков до 19 лет будет установлен «шаг» получения новой ступени в 2 года, что отражает основные физические качества человека. У взрослых временной отрезок между ступенями уменьшится с 10 до 5 лет.Было подписано соответствующее постановление правительства Российской Федерации от 17 января 2023 г. № 33, которое стало результатом совместной работы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с ответственными представителями Министерства спорта Российской Федерации.Напомним, что до внесения изменений количество ступеней составляло 11, теперь же их количество увеличивается до 18.«Сдача нормативов ГТО - это отличная возможность проверить свое здоровье и состояние физической формы. В Саратовской области функционирует 46 центров тестирования ГТО, а к сдаче нормативов в прошлом году приобщилось более тридцати трех тысяч человек. При этом наш регион остается в лидерах по процентному соотношению граждан, выполнивших нормативы на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия», - подчеркнул министр молодежной политики и спорта Саратовской области