В педагогическом колледже заработал «ВЫЕЗДНОЙ КИНОЗАЛ»
В рамках авторского проекта областной киновидеоцентр показал фильм ко Дню прорыва блокады Ленинграда.
В педагогическом колледже Саратовский областной методический киновидеоцентр организовал показ художественного фильма «Мы смерти смотрели в лицо» (1980г., режиссер Н.Бирман) Этот фильм демонстрируется в рамках областной просветительской кинопрограммы «И помнит мир спасенный…», посвященной 80-летию прорыва блокады Ленинграда.
Для просмотра фильма студенты - будущие воспитатели детских садов воспользовались «Пушкинской картой» в рамках проекта «Кинозал в колледже», который дает студентам возможность посмотреть хорошее кино, не выходя из студенческой аудитории.
Выездной кинозал использует высококлассное профессиональное оборудование, позволяющее смотреть фильмы в хорошем качестве. Оборудование приобретено в рамках проекта «Средствами кино о кино» партнером учреждения – региональной общественной организации содействия развитию кинематографа «Саратовская кинотрактория».
Отметим, что выездные кинозалы начали свою работу уже в прошлом году в медицинском колледже СГМУ имени В.И. Разумовского, профессионально-педагогическом колледже СГТУ имени Гагарина Ю.А. и базовом медицинском колледже. В планах учреждения в 2023 году – вовлечь в проект «Кинозал в колледже» не менее полутысячи саратовских студентов, получающих начальное или среднее профессиональное образование.
Для справки
Билеты на фильмы областного киновидеоцентра можно купить онлайн, в том числе по «Пушкинской карте», здесь: https://www.sarkvc.ru/kupit-bilety.
Заявки на коллективный просмотр фильмов киноафиши «Пушкинской карты» в кинозале «На Рижской» и на территории заказчика принимаются по телефону 62-31-58, отдел методической и массовой работы Саратовского областного методического киновидеоцентра.
В педагогическом колледже Саратовский областной методический киновидеоцентр организовал показ художественного фильма «Мы смерти смотрели в лицо» (1980г., режиссер Н.Бирман) Этот фильм демонстрируется в рамках областной просветительской кинопрограммы «И помнит мир спасенный…», посвященной 80-летию прорыва блокады Ленинграда.
Для просмотра фильма студенты - будущие воспитатели детских садов воспользовались «Пушкинской картой» в рамках проекта «Кинозал в колледже», который дает студентам возможность посмотреть хорошее кино, не выходя из студенческой аудитории.
Выездной кинозал использует высококлассное профессиональное оборудование, позволяющее смотреть фильмы в хорошем качестве. Оборудование приобретено в рамках проекта «Средствами кино о кино» партнером учреждения – региональной общественной организации содействия развитию кинематографа «Саратовская кинотрактория».
Отметим, что выездные кинозалы начали свою работу уже в прошлом году в медицинском колледже СГМУ имени В.И. Разумовского, профессионально-педагогическом колледже СГТУ имени Гагарина Ю.А. и базовом медицинском колледже. В планах учреждения в 2023 году – вовлечь в проект «Кинозал в колледже» не менее полутысячи саратовских студентов, получающих начальное или среднее профессиональное образование.
Для справки
Билеты на фильмы областного киновидеоцентра можно купить онлайн, в том числе по «Пушкинской карте», здесь: https://www.sarkvc.ru/kupit-bilety.
Заявки на коллективный просмотр фильмов киноафиши «Пушкинской карты» в кинозале «На Рижской» и на территории заказчика принимаются по телефону 62-31-58, отдел методической и массовой работы Саратовского областного методического киновидеоцентра.