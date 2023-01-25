25 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
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Законодатели планируют ужесточить контроль за тату несовершеннолетним
17:00 | 24 января
В регионе стартовала неделя студенческой молодежи
16:00 | 24 января
Новая структура ГТО позволит школьникам получить больше золотых значков
15:00 | 24 января
Саратовские спортсмены – победители и призеры Первенства ПФО по греко-римской борьбе
14:00 | 24 января
В педагогическом колледже заработал «ВЫЕЗДНОЙ КИНОЗАЛ»
13:00 | 24 января
Саратовский «Протон» одержал победу в Липецке
12:00 | 24 января
В Энгельсской картинной галерее покажут откровенную выставку
11:00 | 24 января
У саратовских специалистов по охране труда появился свой телеграм-канал
10:00 | 24 января
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09:00 | 24 января
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Саратовские спортсмены – победители и призеры Первенства ПФО по греко-римской борьбе

Новости
В Самаре прошло Первенство ПФО по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. В соревнованиях состязались 192 атлета из 12 регионов страны.

Саратовские спортсмены – победители и призеры Первенства ПФО по греко-римской борьбе


Саратовские спортсмены завоевали три медали:

Золото - Данила Нефедьев в весовой категории 65 кг, воспитанник детско-юношеской спортивной школы г. Пугачева,

Серебро – Иван Серан в весовой категории 55 кг, воспитанник Центральной спортивной школы олимпийского резерва города Саратова,

Бронза - Аскар Капанов в весовой категории 42 кг, воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени С.Р.Ахмерова.

Все спортсмены получили путёвку на Первенство России, которое пройдёт в марте.

Саратовские спортсмены – победители и призеры Первенства ПФО по греко-римской борьбе