Саратовские спортсмены – победители и призеры Первенства ПФО по греко-римской борьбе
В Самаре прошло Первенство ПФО по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. В соревнованиях состязались 192 атлета из 12 регионов страны.
Саратовские спортсмены завоевали три медали:
Золото - Данила Нефедьев в весовой категории 65 кг, воспитанник детско-юношеской спортивной школы г. Пугачева,
Серебро – Иван Серан в весовой категории 55 кг, воспитанник Центральной спортивной школы олимпийского резерва города Саратова,
Бронза - Аскар Капанов в весовой категории 42 кг, воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени С.Р.Ахмерова.
Все спортсмены получили путёвку на Первенство России, которое пройдёт в марте.
Саратовские спортсмены завоевали три медали:
Золото - Данила Нефедьев в весовой категории 65 кг, воспитанник детско-юношеской спортивной школы г. Пугачева,
Серебро – Иван Серан в весовой категории 55 кг, воспитанник Центральной спортивной школы олимпийского резерва города Саратова,
Бронза - Аскар Капанов в весовой категории 42 кг, воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени С.Р.Ахмерова.
Все спортсмены получили путёвку на Первенство России, которое пройдёт в марте.