Саратовские спортсмены – победители и призеры Первенства ПФО по греко-римской борьбе

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Саратовские спортсмены завоевали три медали:Золото - Данила Нефедьев в весовой категории 65 кг, воспитанник детско-юношеской спортивной школы г. Пугачева,Серебро – Иван Серан в весовой категории 55 кг, воспитанник Центральной спортивной школы олимпийского резерва города Саратова,Бронза - Аскар Капанов в весовой категории 42 кг, воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени С.Р.Ахмерова.Все спортсмены получили путёвку на Первенство России, которое пройдёт в марте.