Саратовский «Протон» одержал победу в Липецке

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В выездном матче чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги волейболистки «Протона» одержали победу над командой «Липецк» со счетом 3:0 (25:17, 25;18, 25:10).По итогам прошедших игр саратовская команда занимает пятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.Послематчевывй комментарий старшего тренера команды Владимира Смеленко: «По счету игра может и сложилась легко, а по игре моментами было сложно. Готовились к сопернику, разбирали. Любой соперник может обыграть, если только чуть расслабиться. Выходили в полную силу, концентрация на 100 процентов».Следующий матч «Протон» сыграет 29 января дома против «Минчанки» (Минск).Выездной матч «Протон» сыграет 5 февраля против команды «Спарта» (Нижний Новгород).