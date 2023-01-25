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В Энгельсской картинной галерее покажут откровенную выставку

Новости
26 января откроется выставка с лаконичным и интригующим названием «Ню. ХХ век».
В Энгельсской картинной галерее покажут откровенную выставку

Выставка посвящена одному из самых древних, востребованных, притягательных художественных жанров, в центре которого – эстетика обнажённого человеческого тела. Об этом говорит и само его название – сокращение от французского слова nudité – «нагота, обнажённость».

«Обнажённое искусство» появилось тогда, когда впервые возникла потребность изобразить человека или то, что уподоблялось его облику. Можно сказать, что история «обнажённого искусства», начавшаяся в глубокой древности, прошла долгий и сложный путь, эволюционируя вместе с человеческой цивилизацией. Это был путь от воспевания и поэтизации физической красоты совершенного тела, без каких-либо запретов и ограничений, до крайнего неприятия и последующих новых волн пристального интереса.

В силу популярности жанра и самого типа изображения коллекция музея изобилует экспонатами, включающими ню. Они присутствуют без специального акцентирования в постоянных музейных экспозициях. Выставка же нацелена на показ лучших образцов подобного жанра и раскрытие этой специфической и волнующей темы как важнейшей составляющей высокого Искусства.

В экспозиции объединено около 100 произведений отечественного искусства ХХ века: живопись, графика и скульптура. Но с точки зрения образов и сюжетов выставка охватывает более широкий историко-художественный диапазон, поскольку некоторые работы отсылают нас к Древнему миру, в первую очередь, к античности, когда сложился классический идеал красоты. Он стал образцовым и для жанра ню, который долгие времена существовал лишь в рамках мифологического или религиозного контекста, поскольку любое иное обнажение воспринималось как общественно неприемлемое и вызывающее.

ХХ век с его многообразием смыслов, подтекстов и форм дал более сложную, объёмную трактовку обнажённого тела. В ней присутствуют женственность и чувственность модерна (Е.Е. Лансере, И.С. Ефимов, А.И. Кравченко), загадочность авангарда (И.И. Машков, К.Н. Истомин), полнокровная телесность реализма (Е.М. Бебутова, Ф.С. Богородский, Т.П. Лякин), строгая сдержанность неоклассики (Н.П. Ульянов), утончённая недосказанность «прекрасных дам» М.К. Соколова. Эти и другие запоминающиеся образы, грациозные, чувственные, экспрессивные, раскрывают стилистическую полноту трактовок выставочной темы.

В составе выставки – несколько рисунков, дающих представление о месте обнажённой натуры в системе академического художественного образования. В тщательном обучении рисунку – основе основ классического искусства – огромная роль отводилась сначала копированию гипсовых слепков, в том числе обнажённых статуй (ученическая работа В.Э. Борисова-Мусатова), а на завершающем этапе – ежедневному кропотливому штудированию обнажённой модели (рисунок Н. Зинковича). Опыт такого рисования поддерживался многими художниками и вне учебных задач, становясь камертоном профессиональных навыков и умений.

Особое место штудии обнажённой натуры занимают в творческом процессе скульпторов, чьи рисунки, отличаясь от обычной станковой графики, фиксируют сложный процесс рождения объёмной формы, отражая в двухмерном пространстве листа будущую трёхмерность скульптуры. К прекрасным образцам этого жанра относятся рисунки С.Д. Лебедевой, чьи обнажённые модели, «вылеплены» карандашом на бумаге.

На выставке рядом с графикой и живописью – воплощённые в бронзе, бисквите и фарфоре объёмные образы, работы отечественных скульпторов и мастеров мелкой пластики (А.Т. Матвеева, А.А. Щербакова, Н.В. Бунина, И.А. Асиновкого).

Энгельсская картинная галерея,
г. Энгельс, пл. Ленина, 36
26 января – 14 мая
Открытие: 26 января в 16.00