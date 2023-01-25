У саратовских специалистов по охране труда появился свой телеграм-канал

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Как прокомментировали в региональном минтруда, ресурс позволяет узнавать полезную информацию, быть в курсе актуальных трендов политики и лучших практик в сфере охраны труда.«В настоящее время сфера охраны труда динамично развивается – меняется законодательство, формируются новые подходы и решения возникающих задач. Канал интересен как специалистам-новичкам, которые только начинают путь в охране труда, так и профессионалам, которые хотят совершенствовать имеющиеся знания и расширять кругозор», – отметили в профильном ведомстве.В телеграм-канале «Безопасность труда.64» публикуются обзоры законодательства, примеры инноваций и готовые алгоритмы улучшения условий труда, подборка ссылок по теме, ответы на популярные вопросы, советы и мнения экспертов в области охраны труда, а также много других полезных профессиональных материалов.