25 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
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11:00 | 24 января
У саратовских специалистов по охране труда появился свой телеграм-канал
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У саратовских специалистов по охране труда появился свой телеграм-канал

Новости
Телеграм-канал «Безопасность труда.64» создан специалистами министерства труда и социальной защиты области в конце прошлого года. В настоящее время на него подписались уже порядка 600 человек.
У саратовских специалистов по охране труда появился свой телеграм-канал

Как прокомментировали в региональном минтруда, ресурс позволяет узнавать полезную информацию, быть в курсе актуальных трендов политики и лучших практик в сфере охраны труда.

«В настоящее время сфера охраны труда динамично развивается – меняется законодательство, формируются новые подходы и решения возникающих задач. Канал интересен как специалистам-новичкам, которые только начинают путь в охране труда, так и профессионалам, которые хотят совершенствовать имеющиеся знания и расширять кругозор», – отметили в профильном ведомстве.

В телеграм-канале «Безопасность труда.64» публикуются обзоры законодательства, примеры инноваций и готовые алгоритмы улучшения условий труда, подборка ссылок по теме, ответы на популярные вопросы, советы и мнения экспертов в области охраны труда, а также много других полезных профессиональных материалов.