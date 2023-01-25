Александр Бурмак: «Изменения в градостроительные нормы планируем рассмотреть на ближайшем заседании областной Думы»

просмотров: 157

«На площадке областной Думы мы неоднократно поднимали тему комплексной застройки территорий в крупных городах нашей области. И продолжим вести ее, пока все вопросы не будут сняты. А их, как совершенно справедливо отмечает спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, накопилось очень много.На ближайшем заседании комитета будем рассматривать изменения в градостроительные нормы, разработанные Правительством области. Они касаются обеспеченности жилых домов парковочными местами. Мы все видим, чем оборачивается непродуманность этого момента. Заложниками оказываются не только владельцы квартир в многоэтажках, которые не обеспечены парковками, но и остальные жители города. Этими же нормами будет сокращено расстояние от жилого дома до детских садов и школ.Затем планируем внести этот вопрос на заседание областной Думы. В дальнейшем - такую задачу поставил Председатель регионального парламента Михаил Исаев - все градостроительные нормативы должны быть закреплены законодательно, чтобы пресечь любые попытки нарушить их», - подчеркнул Александр Бурмак (фракция «Единая Россия»).