В День студента будет действовать запрет на продажу алкоголя
Министерство экономического развития Саратовской области информирует, что 25 января (День студента) на территории региона будет запрещена розничная продажа алкогольных напитков. Соответствующие ограничения установлены Законом области от 29 июня 2015 года № 85-ЗСО «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Саратовской области».
За несоблюдение установленных ограничений розничной продажи алкогольной продукции предусмотрен административный штраф (для индивидуальных предпринимателей — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей). Указанные ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, однако торговля алкоголем навынос в этом случае запрещена федеральным законодательством.
За несоблюдение установленных ограничений розничной продажи алкогольной продукции предусмотрен административный штраф (для индивидуальных предпринимателей — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей). Указанные ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, однако торговля алкоголем навынос в этом случае запрещена федеральным законодательством.