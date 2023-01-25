В День студента будет действовать запрет на продажу алкоголя

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За несоблюдение установленных ограничений розничной продажи алкогольной продукции предусмотрен административный штраф (для индивидуальных предпринимателей — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей). Указанные ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, однако торговля алкоголем навынос в этом случае запрещена федеральным законодательством.