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В Москве стартует Всероссийский патриотический проект «Аллея Российской Славы»

Новости
В столице стартует Всероссийский патриотический проект «Аллея Российской Славы».
В Москве стартует Всероссийский патриотический проект «Аллея Российской Славы»

Он реализуется в рамках художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия», которая пройдет в Гостином дворе с 24 января по 5 февраля 2023 года. Участники проекта – известные российские скульпторы – представят на площадке 365 бюстов и скульптур, изображающих ярких персоналий истории Отечества.

Непосредственно выставка-форум «Уникальная Россия» посвящена 100-летию со дня рождения великого отечественного мыслителя Александра Зиновьева, 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, 240-летию города Севастополя и 80-летию Курской битвы. О судьбе героев выставки посетителям расскажут многочисленные фотографии, документы, книги и личные вещи, часть из которых демонстрируются впервые.

Скульптуры проекта «Аллея Российской Славы» охватывают более тысячи лет русской истории – мастера изваяли многих прославивших Россию людей, начиная от благоверного князя Александра Невского и заканчивая современными героями-воинами, участниками СВО.

Значительная часть экспозиции отведена сказочным персонажам русских народных сказок, среди которых и Серый волк, и Царевна-Лебедь, и Иван-царевич, и многие другие. Каждая фигура выполнена в формате садово-парковой архитектуры и напоминает зрителям: дети – наше будущее, воспитывайте их на добрых и умных примерах книг, на которых выросли поколения предков.

Авторы проекта «Аллея Российской Славы» анонсировали безвозмездную передачу 10 бюстов известных художников, писателей, артистов и композиторов (на выбор из 45 имен) регионам для установки их на территориях школ или воинских частей, открытия на общественных пространствах Скверов поэтов или писателей. Заявки будут приниматься в период работы выставки.