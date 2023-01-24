Ученики Питерского агропромышленного лицея изготовили 50 окопных свечей для участников специальной военной операции

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Совместными усилиями неравнодушные обучающиеся, сотрудники и преподаватели делают блиндажные окопные свечи для отправки бойцам на передовую. Такие свечи изготавливают из подручных материалов: жестяных банок, гофрокартона и парафина. Это очень полезная в солдатском быту вещь - источник тепла, который горит от четырех до восьми часов и помогает обогреть палатку, согреть руки, высушить вещи или вскипятить воду в полевых условиях.На данный момент подготовлено почти 50 изделий, которые отправятся в зону проведения специальной военной операции. Дело это кропотливое, требует немало времени, но работа продолжается.