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Саратовцев приглашают на презентацию всероссийского выставочного проекта «Сталинград — история Победы»

Новости
25 января в Историческом парке "Россия - Моя история" пройдет открытие мультимедийной выставки.
Саратовцев приглашают на презентацию всероссийского выставочного проекта «Сталинград — история Победы»



Выставка будет представлена в 23–х Исторических парках «Россия – Моя история» в разных регионах страны к 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Проект инициирован и реализован Фондом стратегических инициатив Музея-заповедника «Сталинградская битва» (г. Волгоград) при поддержке Фонда Президентских грантов.

История одного из важнейших и крупнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн предстанет перед зрителем в хронологическом порядке и охватит ключевые события этого периода истории: «Воздушная блокада», «Бои на дальних и ближних подступах к Сталинграду», операция «Зимняя гроза», «Тацинский рейд», «Кольцо», «Бои за северные районы Сталинграда», «Мамаев курган», «Дом Павлова». Особое внимание авторы выставки уделили героям сражения, в цифровой экспозиции используются личные архивы и документы участников боев.

Открытие мультимедийной выставки в Саратове состоится в среду, 25 января 2023г., по адресу: ул. Шелковичная, 19. Начало в 13:00.