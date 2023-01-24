Социальные предприниматели получили гранты на 6,5 млн рублей
Министерство экономического развития Саратовской области продолжает прием заявок от предпринимателей на присвоение статуса социального предприятия.
Критерии отнесения к социальному предпринимательству определены статьей 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Для помощи предпринимателям на сайте министерства (https://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/RP/) создан специальный раздел «Признание субъекта МСП социальным предприятием», в котором содержится вся необходимая информация по процедуре подачи заявки.
«С 2021 года социальным предпринимателям в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предоставляются гранты в размере до 500 тыс. рублей на условиях софинансирования. Средства гранта могут быть направлены на оплату аренды нежилого помещения, ремонт помещения, приобретение оргтехники, оборудования. За 2021-2022 годы объем оказанной финансовой поддержки составил 6,5 млн рублей. В этом году социальный бизнес также сможет получить денежные средства на реализацию своего проекта», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.
Телефоны для справок в министерстве: (8452) 26-45-70, 26-14-86, 27-88-96.
Критерии отнесения к социальному предпринимательству определены статьей 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Для помощи предпринимателям на сайте министерства (https://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/RP/) создан специальный раздел «Признание субъекта МСП социальным предприятием», в котором содержится вся необходимая информация по процедуре подачи заявки.
«С 2021 года социальным предпринимателям в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предоставляются гранты в размере до 500 тыс. рублей на условиях софинансирования. Средства гранта могут быть направлены на оплату аренды нежилого помещения, ремонт помещения, приобретение оргтехники, оборудования. За 2021-2022 годы объем оказанной финансовой поддержки составил 6,5 млн рублей. В этом году социальный бизнес также сможет получить денежные средства на реализацию своего проекта», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.
Телефоны для справок в министерстве: (8452) 26-45-70, 26-14-86, 27-88-96.