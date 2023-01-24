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Социальные предприниматели получили гранты на 6,5 млн рублей

Новости
Министерство экономического развития Саратовской области продолжает прием заявок от предпринимателей на присвоение статуса социального предприятия.
Социальные предприниматели получили гранты на 6,5 млн рублей

Критерии отнесения к социальному предпринимательству определены статьей 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Для помощи предпринимателям на сайте министерства (https://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/RP/) создан специальный раздел «Признание субъекта МСП социальным предприятием», в котором содержится вся необходимая информация по процедуре подачи заявки.

«С 2021 года социальным предпринимателям в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предоставляются гранты в размере до 500 тыс. рублей на условиях софинансирования. Средства гранта могут быть направлены на оплату аренды нежилого помещения, ремонт помещения, приобретение оргтехники, оборудования. За 2021-2022 годы объем оказанной финансовой поддержки составил 6,5 млн рублей. В этом году социальный бизнес также сможет получить денежные средства на реализацию своего проекта», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.


Телефоны для справок в министерстве: (8452) 26-45-70, 26-14-86, 27-88-96.