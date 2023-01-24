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Губернатор Роман Бусаргин провел планерку на стройплощадке нового противотуберкулезного диспансера

Новости
На объекте завершены работы по армированию и бетонированию стен лечебных корпусов.
Губернатор Роман Бусаргин провел планерку на стройплощадке нового противотуберкулезного диспансера

В 1 корпусе заканчивают кладку первого этажа, в 6 и 7 корпусах отливают первый этаж. Строительство идёт по графику. Энергоресурсы подаются на объект, по теплоснабжению вопросы решены.

«Объект должен быть сдан в установленные сроки, соответствовать всем требованиям. Основная задача — контроль качества», — отметил глава региона.

Губернатор Роман Бусаргин провел планерку на стройплощадке нового противотуберкулезного диспансера

Новый противотуберкулёзный диспансер будет расположен за пос. Елшанка, рядом с инфекционной больницей. Он рассчитан на 453 круглосуточные койки, 50 мест дневного пребывания, 10 коек реанимации и интенсивной терапии, диспансерное отделение на 200 посещений в смену. Больница будет состоять из 8 корпусов общей площадью 50 тыс. кв. метров. В медицинском учреждении будут трудоустроены 1200 медработников. Сотрудникам будет предоставляться служебное жильё.

Напомним, медицинский центр возводится при поддержке Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.