Лада Мокроусова: "Муниципалитет обязан содержать город в чистоте"
В администрации Саратова прошло совещание по вопросу организации вывоза ТКО
В администрации города состоялось совещание по вопросу организации вывоза твердых коммунальных отходов. Об этом рассказала глава областного центра Лада Мокроусова в своем телеграм- канале.
В мероприятии приняли участие депутаты городской Думы, представители министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, Саратовского филиала АО «Ситиматик», а также руководители профильных структурных подразделений администрации.
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия при организации работы по вывозу твердых коммунальных отходов.
Глава города Лада Мокроусова указала директору Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаилу Андрееву на необходимость проведения разъяснительной работы с сотрудниками, осуществляющими вывоз мусора по вопросу недопустимости нарушения графика работы или порчи контейнерных площадок, а также обратила особое внимание на потребность увеличения контейнеров для раздельного сбора мусора на территории областного центра.
В администрации города состоялось совещание по вопросу организации вывоза твердых коммунальных отходов. Об этом рассказала глава областного центра Лада Мокроусова в своем телеграм- канале.
В мероприятии приняли участие депутаты городской Думы, представители министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, Саратовского филиала АО «Ситиматик», а также руководители профильных структурных подразделений администрации.
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия при организации работы по вывозу твердых коммунальных отходов.
Глава города Лада Мокроусова указала директору Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаилу Андрееву на необходимость проведения разъяснительной работы с сотрудниками, осуществляющими вывоз мусора по вопросу недопустимости нарушения графика работы или порчи контейнерных площадок, а также обратила особое внимание на потребность увеличения контейнеров для раздельного сбора мусора на территории областного центра.