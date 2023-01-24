Лада Мокроусова: "Муниципалитет обязан содержать город в чистоте"

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В администрации города состоялось совещание по вопросу организации вывоза твердых коммунальных отходов. Об этом рассказала глава областного центра Лада Мокроусова в своем телеграм- канале.В мероприятии приняли участие депутаты городской Думы, представители министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, Саратовского филиала АО «Ситиматик», а также руководители профильных структурных подразделений администрации.В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия при организации работы по вывозу твердых коммунальных отходов.Глава города Лада Мокроусова указала директору Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаилу Андрееву на необходимость проведения разъяснительной работы с сотрудниками, осуществляющими вывоз мусора по вопросу недопустимости нарушения графика работы или порчи контейнерных площадок, а также обратила особое внимание на потребность увеличения контейнеров для раздельного сбора мусора на территории областного центра.