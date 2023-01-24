Российские врачи помогли ребенку с редким генетическим заболеванием

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Хирургическое вмешательство длилось более семи часов и было технически сложным: кифотическая деформация грудного отдела позвоночника составляла более 110 градусов, а комбинированная сколиотическая — по 90 градусов в грудном и поясничном отделах.13-летний юноша Мурат наблюдается в РДКБ клинике уже давно, его лечением занимались специалисты самых разных профилей и отделений. Это связано в первую очередь с основным заболеванием мальчика — синдромом Протея.«Это очень редкое генетическое заболевание: в мировой литературе описано не более 200 случаев, — рассказал кандидат медицинских наук Андрей Андреевич Пантелеев, хирург-вертебролог отделения травматологии и ортопедии. — Оно проявляется в виде гипертрофических разрастаний различных тканей организма. У Мурата произошли такие разрастания мягких тканей спины и лица, существенно деформировался лицевой скелет и позвоночник».Мальчик находится на постоянном наблюдении гематологов и получает лекарственную терапию, направленную на сдерживание процессов гипертрофических разрастаний.Благодаря слаженной работе опытной команде хирургов удалось добиться существенной коррекции и обеспечить пациенту достойное качество жизни в будущем. По словам врачей, мальчик даже сможет заниматься своим любимым делом — кататься на велосипеде.