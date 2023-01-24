Мошенник в Саратове продавал несуществующие билеты горожанам

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Индивидуальный предприниматель распространял рекламу о своей коммерческой деятельности в социальных сетях. Потерпевшие передавали подозреваемому деньги для приобретения билетов на культурно-массовые мероприятия. Однако обещанные билеты не получали, как и деньги - подозреваемый их не возвращал.Мошеннические действия были совершены на территории Волжского района Саратова в период с июля по декабрь прошлого года.В одном из случаев произошедшем в июле прошлого года задержанный обещал жителю областного центра приобрести за 31500 рублей тур в Москву, но свои обещания не сдержал и средства не вернул.Он же в ноябре 2022 года под предлогом продажи билетов в один из театров Саратова получил от местной жительницы 12 тысяч рублей, но билеты так и не отдал.По факту неправомерных действий злоумышленника возбуждено четыре уголовного дела, два из которых по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и два уголовных дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».