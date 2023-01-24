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Автоинспекция анонсировала проведение профилактического мероприятия

Новости
С 23 по 30 января Госавтоинспекцией Саратовской области запланировано проведение мероприятия "Маленький пассажир – большая ответственность!"
Автоинспекция анонсировала проведение профилактического мероприятия

Ежегодно на дорогах России происходят тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают и даже погибают дети. Садясь за руль автомобиля, водитель принимает на себя ответственность за свои действия и за то, как они могут повлиять на дорожную ситуацию и других участников дорожного движения. В особенности это касается ответственности за детей-пассажиров, чья безопасность напрямую зависит от воли водителя.

По оперативным данным Госавтоинспекции за 2022 год на территории Саратовской области зарегистрировано 342 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 383 ребёнка получили травмы различной степени тяжести и 12 детей погибли.

С участием детей-пассажиров зарегистрировано 170 ДТП, в которых 202 юных участника дорожного движения получили травмы и 10 детей погибли.

С нарушением правил перевозки детей (без ремней безопасности или удерживающих устройств) перевозились 15 несовершеннолетних.
В период с 23 по 30 января 2023 года региональная Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие "Маленький пассажир – большая ответственность!", направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, снижение тяжести последствий, а также привлечение внимания общественности и родительской аудитории к проблемам детского дорожного травматизма, повышение правосознания и культуры поведения на дороге среди взрослых участников дорожного движения, а также выявление и пресечения правонарушений водителями Правил дорожного движения, в том числе, в части использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Госавтоинспекция Саратовской области напоминает, что перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

За нарушение требований перевозки детей нарушителям грозит административная ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, согласно которой водителям грозит административный штраф в размере 3000 рублей.

Госавтоинспекция Саратовской области призывает:

Уважаемые взрослые: мамы и папы, бабушки и дедушки! Перевозя детей в автомобилях, позаботьтесь об их безопасности во время поездки. Помните, что ни один штраф не сравнится с жизнью и здоровьем детей! Сберечь ребенка на дороге – долг каждого взрослого! Пристегнитесь сами и пристегните самое дорогое! Берегите свою жизнь и сохраните жизнь своих детей!