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Саратовцев приглашают поучаствовать в возрождении «Саратовского ледокола»

Новости
В рамках проекта "«Саратовский ледоколъ: интерактивная экскурсия» команда АНО «Код культуры» планирует создать мобильное приложение для экскурсии с дополненной реальностью, посвящённой истории первого речного ледокола в мире – «Саратовского ледокола».
Саратовцев приглашают поучаствовать в возрождении «Саратовского ледокола»

Ледокол внёс прямой вклад в развитие и процветание Саратова: он занимался буксировочными работами на Волге, расчищал лёд по пути следования паромов, перевозил пассажиров и различные грузы между Увеком и Покровском. В годы Великой Отечественной войны прадедушка русского ледокольного флота героически защищал волжские берега в Сталинградской битве. После войны ветеран речного флота был задействован на строительстве автодорожного моста между Саратовом и Энгельсом. Он также был запечатлён в фильме «Строится мост» режиссеров Олега Ефремова и Гавриила Егиазарова.

В январе 1968 года ледокол затонул при невыясненных обстоятельствах.
Авторы проекта планируют восстановить «Саратовский Ледокол» в цифровом виде.
Совместно с Саратовским речным вокзалом команда проекта АНО «Код культуры» запустит экскурсионный маршрут по Волге на прогулочном теплоходе. Пассажиры смогут увидеть вживую «Саратовский ледокол» при помощи мобильного приложения с технологией дополненной реальности.

Посетители экскурсии также смогут взаимодействовать с утраченным артефактом: увидеть трехмерную модель воссозданного «Саратовского ледокола» в движении с разных ракурсов, услышать приветный гудок судна и многое другое.
Мобильное приложение будет бесплатным и доступным для скачивания на смартфоны и планшеты на платформах iOS и Android. Созданная в рамках проекта речная экскурсия с дополненной реальностью станет первой в ПФО.

Проект реализуется при организационной поддержке Комитета по культуре и образованию Саратовской областной Думы и музея речного флота. Запуск речной экскурсии запланирован на 12 июня 2023 года.

Как стать участником проекта?

В настоящий момент на краудфандинговой платформе Планета.ру запущен сбор средств на реализацию проекта. Каждый желающий может стать его участником https://planeta.ru/campaigns/187676

Поддержать проект можно 2 способами:

- приобрести на платформе Планета.ру. экскурсионный пригласительный билет на речную прогулку. По билету с борта прогулочного судна пассажиры увидят воссозданный «Саратовский Ледокол».

- также можно безвозмездно поддержать проект на любую сумму. Основные средства необходимы на разработку мобильного приложения и создание трехмерной модели Ледокола.

Срок сбора средств ограничен до 14 февраля.