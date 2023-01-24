SuperJob: В профориентации детей заинтересовано большинство трудоустроенных родителей Саратова

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По данным экспертов, полученным в результате опроса, спрос на профориентацию детей со стороны родителей стабильно высокий, но только 6% опрошенных рассказали о том, что их работодатель ведет подобную работу, 45% мечтают о том, чтобы их компании внедрила программы, помогающие подрастающему поколению определиться со специальностью.