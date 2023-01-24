SuperJob: В профориентации детей заинтересовано большинство трудоустроенных родителей Саратова

24 ЯНВАРЯ 2023 ВТОРНИК
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22:46 | 23 января
В Москве стартует Всероссийский патриотический проект «Аллея Российской Славы»
18:00 | 23 января
Ученики Питерского агропромышленного лицея изготовили 50 окопных свечей для участников специальной военной операции
17:00 | 23 января
Саратовцев приглашают на презентацию всероссийского выставочного проекта «Сталинград — история Победы»
16:00 | 23 января
Социальные предприниматели получили гранты на 6,5 млн рублей
15:00 | 23 января
Губернатор Роман Бусаргин провел планерку на стройплощадке нового противотуберкулезного диспансера
14:00 | 23 января
Лада Мокроусова: "Муниципалитет обязан содержать город в чистоте"
13:00 | 23 января
Российские врачи помогли ребенку с редким генетическим заболеванием
12:00 | 23 января
Мошенник в Саратове продавал несуществующие билеты горожанам
11:00 | 23 января
Автоинспекция анонсировала проведение профилактического мероприятия
10:00 | 23 января
Саратовцев приглашают поучаствовать в возрождении «Саратовского ледокола»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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SuperJob: В профориентации детей заинтересовано большинство трудоустроенных родителей Саратова

Новости
Большинство работающих родителей хотели бы, чтобы их компании внедрили программы профориентации детей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные граждане и представители работодателей из Саратова.
SuperJob: В профориентации детей заинтересовано большинство трудоустроенных родителей Саратова

По данным экспертов, полученным в результате опроса, спрос на профориентацию детей со стороны родителей стабильно высокий, но только 6% опрошенных рассказали о том, что их работодатель ведет подобную работу, 45% мечтают о том, чтобы их компании внедрила программы, помогающие подрастающему поколению определиться со специальностью.