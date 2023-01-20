Михаил Исаев: «Задача по расселению аварийных домов в Летном городке Энгельса поставлена четко и будет решена»

просмотров: 70

В мероприятии приняли участие депутаты областной Думы, представители регионального правительства и администрации Энгельсского района, жители.Открывая заседание, глава комитета по социальной политике Роман Грибов (фракция «Единая Россия») напомнил, что в сентябре 2022 года была утверждена новая программа переселения граждан из аварийного жилья, которое было признано таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2021 года.«Саратовская область досрочно завершила предыдущую программу, поэтому сегодня говорим про реализацию новой программы. Поставлена задача расселить все аварийное жилье в Летном городке Энгельса. Этот вопрос удалось решить благодаря поддержке Президента Владимира Путина. Конечно, жителей волнует, куда их переселят, надежным ли окажется застройщик, будет ли рядом школа и детский сад, поликлиника», - подчеркнул Роман Грибов и предложил перейти к обсуждению вопроса.Министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов сообщил, что в аварийных домах Летного городка проживает 1600 человек. По его словам, с прошлого года проводятся аукционы на приобретение готовых и строящихся помещений для переселения.Представитель инициативной группы Лариса Павлова, в свою очередь, обратила внимание, что люди, проживающие в домах, которые были признаны аварийными после 1 января 2021 года, опасаются за состояние зданий. «Рядом с одним из домов ведётся строительство, и в нем уже появились трещины. Люди боятся находиться в своих квартирах», - обратила внимание Павлова.Министр ответил, что состояние домов будут мониторить. Глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов подчеркнул, что жителям домов, расселение которых пройдет в рамках второго этапа, готовы предоставить жилье в маневренном фонде.Александр Бурмак (фракция «Единая Россия») заверил жителей, что и администрация, и депутаты заинтересованы в том, чтобы вопрос с переселением был решен полностью. «Там, где есть необходимость, правильно работать на опережение, в том числе с использованием маневренного фонда. По каждому случаю необходимо разбираться. Никто без поддержки не останется», - подчеркнул глава комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.Алексей Антонов (фракция «Единая Россия») обратил внимание, что срок реализации следующего этапа программы не означает, что люди буду ждать до 2026 года. «Дома, которые требуют срочного расселения, - в приоритете. С этим никто не спорит», - подчеркнул парламентарий.Спикер областной Думы Михаил Исаев (фракция «Единая Россия») напомнил, что у Саратова есть большой и позитивный опыт в этом направлении: и по объемам расселенного жилья, и по темпам реализации программы.«Есть опыт решения проблем дольщиков, когда мы в еженедельном режиме с участием всех заинтересованных сторон открыто обсуждали проблемы. Считаю, что и сейчас Энгельсу нужно воспользоваться этим механизмом. Подключить депутатов, полицию, ГЖИ, упорядочить работу по информированию людей. Задача по расселению поставлена четко, и она в любом случае будет решена. Мы, в свою очередь, будем держать это на контроле», - подвел итог обсуждения спикер регионального парламента.