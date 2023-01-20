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Илья Захаров: II Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду - прорывное мероприятие для нашего региона

Новости
Местом проведения II Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду выбран Саратов. Соревнования пройдут с 10 по 12 марта этого года.
Илья Захаров: II Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду - прорывное мероприятие для нашего региона

"В 2022 году в Саратове прошел Кубок России по прыжкам в воду, но в этом году мы вышли уже на новый уровень. В такое непростое время у нас пройдут международные соревнования - и это очень важно. Я благодарен Губернатору области Роману Викторовичу Бусаргину и министерству молодежной политики и спорта области, которые поддержали инициативу о проведении данных соревнований именно у нас. Кубок Евразийских игр - уникальные соревнования для региональной спортивной отрасли. Спортсмены из России, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Сербии, Ирана и других стран планируют принять в них участие, померяться силами, обменяться опытом и посоревноваться в мастерстве, а юные спортсмены и жители Саратова смогут стать свидетелями ярких соревнований - вход для зрителей будет свободный, также планируются прямые трансляции в эфире федерального телеканала Матч ТВ. В любом случае, это будет грандиозное событие", - отметил Олимпийский чемпион по прыжкам в воду 2012 года.

Напомним, на днях глава региона Роман Бусаргин анонсировал проведение Кубка в Саратове. Соревнования пройдут с 10 по 12 марта во Дворце водных видов спорта. Объект был построен в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Его строительство началось в 2013 году после победы Ильи Захарова на Летних Олимпийских играх в Лондоне. Дворец водных видов спорта по итогам 2022 года был признан объектом года в России по версии Федерации прыжков в воду