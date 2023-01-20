Академия Следственного комитета проведет День открытых дверей
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации проведет День открытых дверей в режиме видеоконференцсвязи.
4 февраля в 10.00 в ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» будет проведен День открытых дверей, в том числе дистанционно, в формате видеоконференции.
Для подключения к видеоконференции участники должны пройти регистрацию на официальном сайте Академии http://skspba.ru/. После регистрации будет доступна соответствующая ссылка к подключению.
В мероприятии примут участие ректорат, профессорско-преподавательский состав, представители студенческих сообществ Академии разных направлений, которым абитуриенты смогут задать вопросы о поступлении и обучении в Академии.
Приглашаются к участию в видеоконференции учащиеся старших классов школ Саратовской области, планирующие поступление в высшие учебные заведения, в том числе, те, кто относится к категории детей-сирот, а также школьники, которым предстоит сдача Единого государственного экзамена по дисциплинам «Русский язык», «История» («Биология для специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности) и «Обществознание», или завершающие в 2023 году обучение по программам среднего профессионального образования .
4 февраля в 10.00 в ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» будет проведен День открытых дверей, в том числе дистанционно, в формате видеоконференции.
Для подключения к видеоконференции участники должны пройти регистрацию на официальном сайте Академии http://skspba.ru/. После регистрации будет доступна соответствующая ссылка к подключению.
В мероприятии примут участие ректорат, профессорско-преподавательский состав, представители студенческих сообществ Академии разных направлений, которым абитуриенты смогут задать вопросы о поступлении и обучении в Академии.
Приглашаются к участию в видеоконференции учащиеся старших классов школ Саратовской области, планирующие поступление в высшие учебные заведения, в том числе, те, кто относится к категории детей-сирот, а также школьники, которым предстоит сдача Единого государственного экзамена по дисциплинам «Русский язык», «История» («Биология для специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности) и «Обществознание», или завершающие в 2023 году обучение по программам среднего профессионального образования .