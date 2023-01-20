Следователи проверяют данные о нападении на медика

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Вчера, 19 января, прибывшей по вызову сотруднице скорой медицинской помощи причинены телесные повреждения 52-летней пациенткой по месту ее жительства в квартире на улице Федоровской города Саратова. От медицинской помощи сотрудница скорой отказалась.Следователи СК устанавливают все обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка действиям лица, совершившего противоправные действия в отношении сотрудника скорой медицинской помощи.