Следователи проверяют данные о нападении на медика
Следователями следственного отдела по Волжскому району города Саратова по факту нападения на сотрудницу скорой медицинской помощи проводится доследственная проверка.
Вчера, 19 января, прибывшей по вызову сотруднице скорой медицинской помощи причинены телесные повреждения 52-летней пациенткой по месту ее жительства в квартире на улице Федоровской города Саратова. От медицинской помощи сотрудница скорой отказалась.
Следователи СК устанавливают все обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка действиям лица, совершившего противоправные действия в отношении сотрудника скорой медицинской помощи.
Вчера, 19 января, прибывшей по вызову сотруднице скорой медицинской помощи причинены телесные повреждения 52-летней пациенткой по месту ее жительства в квартире на улице Федоровской города Саратова. От медицинской помощи сотрудница скорой отказалась.
Следователи СК устанавливают все обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка действиям лица, совершившего противоправные действия в отношении сотрудника скорой медицинской помощи.