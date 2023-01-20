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Саратовские студенты отправятся в путешествие на «Улётном экспрессе»

Новости
В преддверии Дня студента, 21 января, студенты саратовских вузов отправятся в путешествие на «Улётном экспрессе».
Саратовские студенты отправятся в путешествие на «Улётном экспрессе»

«Улётный экспресс» состоит из шести тематических вагонов. В них покажут презентации научных, социальных и волонтерских проектов. В вагоне «На равных» ребята смогут пообщаться с успешными людьми региона, а в «квиз-вагоне» – проверить свои знания в различных областях.
С 14:20 до 16:30 «Улётный экспресс» проследует по маршруту Саратов-1 – Саратов-2 – Князевка – Багаевка – Саратов-2 – Саратов-1.

Напомним, первый рейс «Улётного экспресса» состоялся в 2018 году. Организаторами проекта являются Приволжская железная дорогая и АО «Саратовская ППК».