Мобилизованные предприниматели освобождены от сдачи статистической отчетности

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Соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 г. N 1874 “О мерах поддержки мобилизованных лиц». Освобождение от статистической отчётности распространяется на весь период прохождения мобилизованным лицом военной службы и до 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания мобилизации или увольнения мобилизованного с военной службы, включительно.Информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой.Принятое решение – часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных, среди которых отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, увеличение сроков подачи налоговых деклараций и финансовых отчетов.