Саратовские гандболисты вышли на пятую строчку в турнирной таблице

просмотров: 59

Первый матч 2023 года гандболисты "СГАУ-Саратов" проводили в Астрахани против местного "Динамо Астрахань". Матч первого круга закончился в пользу нашей команды с минимальным преимуществом 32:31. Хозяева, имеющие в своём активе пять очков, жаждали реванша и можно было с уверенностью сказать, что матч предстоял сложный для обеих команд.Начало матча складывалось для "аграриев" очень неплохо после голов Артёма Пономарёва и Ивана Нанова. Юрий Сергеев также отличился сейвами. Астраханцы явно не хотели отпускать вперёд саратовцев и уже через несколько минут вышли вперёд в счёте. Равная борьба предполагалась ещё до матча, однако после пары потерь и лёгких голов соперника наставник нашей команды Денис Кафтин был вынужден взять минутный перерыв. Точными бросками Денис Молев и Павел Елистратов вновь восстановили равенство на табло, когда шла двадцатая минута встречи. Необязательные удаления Владислава Размаева и Анатолия Филиппова не позволили нашей команде завершить первый игровой отрезок на позитивной ноте. Травма Ивана Нанова, лучшего бомбардира нашей команды в этой встрече к 27-й минуте матча добавила головной боли тренерскому штабу нашей команды. Позитивным получился выход на площадку Егора Овчинникова, который дважды смог поразить ворота соперника в концовке тайма. 14:11 в пользу "Динамо Астрахань" после первых 30-ти минут матча.Четыре минуты понадобилось "аграриям" в начале второго тайма, чтобы сравнять счёт в матче, а после сороковой минуты матча казалось, что инициатива постепенно стала переходить к нашей команды. Артём Пономарёв и Егор Овчинников поражали ворота соперников с дальней дистанции, помогал своими спасениями сменивший Юрия Сергеева на последнем рубеже Давид Никабадзе, в отрывах были безупречны Тамерлан Мусаев и Владислав Размаев и уже на табло +4 в пользу "СГАУ-Саратов" за чуть больше десять минут до конца матча. "Жёлто-чёрные" набрали ход и довести матч до победы, находясь в нужном игровом ритме, как говорится, оставалось делом техники. Победную точку в матче поставил за десять секунд до конца матча поставил Тамерлан Мусаев - 29:32 важная победа "СГАУ-Саратов". Лучшим игроком в составе нашей команды был признан Павел Елистратов. Самыми результативными в составе "жёлто-чёрных" стали Владислав Размаев и Артём Пономарёв, реализовавшие по пять своих бросков, а Юрий Сергеев отразил 39% бросков по своим воротам.Победа позволила "СГАУ-Саратов" подняться на промежуточную 5 строчку в турнирной таблице.