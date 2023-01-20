20 ЯНВАРЯ 2023 ПЯТНИЦА
Новости
14:00 | 20 января
Саратовские студенты отправятся в путешествие на «Улётном экспрессе»
13:00 | 20 января
Мобилизованные предприниматели освобождены от сдачи статистической отчетности
12:00 | 20 января
В саратовском музее покажут уникальную коллекцию картин
11:00 | 20 января
Саратовские гандболисты вышли на пятую строчку в турнирной таблице
10:00 | 20 января
На ПривЖД около 2 тыс. детей совершили путешествие на поезде в новогодние праздники
09:00 | 20 января
Депутаты взяли на контроль реализацию программы по обеспечению земельных участков для многодетных инженерной инфраструктурой
18:00 | 19 января
Более 20 учреждений культуры модернизируют в регионе в этом году
17:00 | 19 января
Федеральные эксперты: не все субъекты РФ дают достоверные данные о состоянии дорог
16:00 | 19 января
Саратовская область вошла в число «золотых регионов» Национального туристического рейтинга
15:00 | 19 января
На ПривЖД снизилось количество случаев вандализма
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В саратовском музее покажут уникальную коллекцию картин

Новости
Сегодня, 20 января в 16.00, в Государственном музее К.А. Федина пройдет открытие выставки живописи «У зим бывают имена…»
из фондов Государственного музея К.А. Федина.

В саратовском музее покажут уникальную коллекцию картин

Государственный музей К.А. Федина продолжает знакомить посетителей с художественными полотнами из своих запасников. Коллекция живописи начала формироваться более 40 лет назад. Ее основой стали картины, принадлежащие К.А. Федину. Среди них произведения известных художников: Н. Навашиной-Крандиевской, Г. Филипповского и многих других. Сотрудники музея продолжили ее пополнение. Особый пристальный интерес всегда вызывало творчество наших саратовских художников: Р. Мерцлина, В. Чудина, Е. Яли, Е. Мальцевой, В. Коркина, Ю. Машкова, В. Бадаквы, А. Мураховского и многих других. Значительная часть живописной коллекции музея посвящена зимней теме. На выставке «У зим бывают имена…» проводниками в художественный мир также станут стихотворения известных поэтов-классиков и наших современников.

Выставка работает с 20 января по 20 февраля 2023 г.