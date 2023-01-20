В саратовском музее покажут уникальную коллекцию картин

просмотров: 59

Государственный музей К.А. Федина продолжает знакомить посетителей с художественными полотнами из своих запасников. Коллекция живописи начала формироваться более 40 лет назад. Ее основой стали картины, принадлежащие К.А. Федину. Среди них произведения известных художников: Н. Навашиной-Крандиевской, Г. Филипповского и многих других. Сотрудники музея продолжили ее пополнение. Особый пристальный интерес всегда вызывало творчество наших саратовских художников: Р. Мерцлина, В. Чудина, Е. Яли, Е. Мальцевой, В. Коркина, Ю. Машкова, В. Бадаквы, А. Мураховского и многих других. Значительная часть живописной коллекции музея посвящена зимней теме. На выставке «У зим бывают имена…» проводниками в художественный мир также станут стихотворения известных поэтов-классиков и наших современников.