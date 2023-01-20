На ПривЖД около 2 тыс. детей совершили путешествие на поезде в новогодние праздники
В период новогодних праздников на Приволжской магистрали было перевезено около 2 тыс. детей, совершивших поездки в Москву, Санкт-Петербург, Кострому, Анапу и Туапсе в составе организованных групп. Это почти в три раза больше, чем годом ранее.
Перевозке детских групп на Приволжской железной дороге уделяется особое внимание. В частности, все верхние полки вагонов, в которых едут дети, оборудованы предохранительными скобами и ремнями безопасности. В каждом пассажирском вагоне имеется аптечка. Ребят сопровождают лучшие бригады проводников, а также врачи и сотрудники транспортной полиции.
Перевозке детских групп на Приволжской железной дороге уделяется особое внимание. В частности, все верхние полки вагонов, в которых едут дети, оборудованы предохранительными скобами и ремнями безопасности. В каждом пассажирском вагоне имеется аптечка. Ребят сопровождают лучшие бригады проводников, а также врачи и сотрудники транспортной полиции.