На ПривЖД около 2 тыс. детей совершили путешествие на поезде в новогодние праздники

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Перевозке детских групп на Приволжской железной дороге уделяется особое внимание. В частности, все верхние полки вагонов, в которых едут дети, оборудованы предохранительными скобами и ремнями безопасности. В каждом пассажирском вагоне имеется аптечка. Ребят сопровождают лучшие бригады проводников, а также врачи и сотрудники транспортной полиции.