Депутаты взяли на контроль реализацию программы по обеспечению земельных участков для многодетных инженерной инфраструктурой

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Депутаты областной Думы обсудили на заседании «круглого стола» обеспечение необходимой инфраструктурой предоставляемых многодетным семьям земельных участков на территории Энгельсского района.Председатель комитета по социальной политике Роман Грибов (фракция «Единая Россия») отметил, что жилищный вопрос - один из самых сложных для многодетных. «Обеспечение земельными участками с подготовленной инфраструктурой – важный аспект этой проблемы. За последние годы характер обращений меняется: если раньше многодетные семьи жаловались на отказ в предоставлении земельных участков, то сейчас на первый план выдвинулась проблема обеспечения земли инфраструктурой, чтобы люди могли там строиться и жить», - подчеркнул депутат.По словам главы Энгельсского района Дмитрия Плеханова, на обеспечение земельных участков для многодетных необходимой инженерной и дорожной инфраструктурой требуется около 3 млрд рублей, однако в бюджете таких средств нет. «Решить этот вопрос можно в том числе с помощью участия в различных целевых федеральных программах», – сказал Плеханов.Многодетные мамы, которые приняли участие в заседании, поделились своим опытом участия в программе по получению земельных участков. Так, Мария Моргунова посетовала на то, что для семейного бюджета было накладно подключение к электросетям. Ирина Алёшина обратила внимание на то, что необходимо уделять внимание и развитию тех микрорайонов, где участки были выданы несколько лет назад и где люди уже обустроились.Роман Грибов анонсировал проведение встреч с многодетными семьями на всех обозначенных территориях. «Мы с коллегами будем постоянно возвращаться к этому вопросу», - заверил парламентарий.Депутат Юлия Литневская (фракция «Единая Россия») поблагодарила жительниц Энгельсского района за активность и неравнодушие. «Вы постоянно выходите с инициативами, которые нередко ложатся в основу принимаемых законов. Главное - у нас есть открытый диалог, который приводит к положительным результатам», - сказала Литневская.Председатель областной Думы Михаил Исаев (фракция «Единая Россия») отметил, что Губернатор области Роман Бусаргин поставил задачу с этого года начать финансирование программы по обеспечению земельных участков для многодетных семей инженерной инфраструктурой. «Мы, безусловно, эту позицию полностью разделяем. Но при этом нужно вырабатывать и иные формы поддержки больших семей с учетом их потребностей. Будем совместно над этим работать», – подвел итог Михаил Исаев.