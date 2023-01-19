Областное министерство информации составило рейтинг медиаактивности правительственных ведомств

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В прошлом году региональной властью были организованы и проведены более 700 пресс-мероприятий. В топ-5 самых открытых ведомств для СМИ оказались региональные министерства: культуры, здравоохранения, труда и социальной защиты, природных ресурсов и экологии, транспорта и дорожного хозяйства.Сотрудники пресс-служб подготовили и направили в адрес средств массовой информации более 5,6 тысяч пресс-релизов с социально значимой информацией и комментариями первых лиц. По этому показателю в десятке лидеров министерства: культуры, труда и социальной защиты, экономического развития, молодежной политики и спорта, образования, сельского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, внутренней политики и общественных отношений, здравоохранения, промышленности и энергетики.За 12 месяцев прошлого года при участии ведомств вышло в эфир больше двух тысяч телесюжетов о самых актуальных для жителей региона вопросах, решение которых находится в сфере деятельности правительства области. Среди востребованных тем – молодежная политика и спорт, культура, здравоохранение, образование, вопросы труда и соцзащиты.Органы исполнительной власти области заметно усилили взаимодействие с жителями региона в социальных медиа. Почти 50 тысяч постов размещено в официальных аккаунтах в 2022-м году. Это в три раза больше, чем годом ранее. Охват пользователей страниц всех министерств и ведомств составляет почти 250 тысяч подписчиков (на 1 января 2022 года – 140 тысяч подписчиков). И это несмотря на отток аудитории в связи с запретом пользования на территории России соцсетями, деятельность которых признана экстремистской.Наиболее успешно работают в соцсетях пресс-службы министерства молодежной политики и спорта, информации и массовых коммуникаций, труда и социальной защиты, сельского хозяйства, образования, культуры, здравоохранения. По числу подписчиков официальных аккаунтов среди лидеров – мининформации, минздрав, минтранспорта, минобразования, минтруда.