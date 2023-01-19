Более 20 учреждений культуры модернизируют в регионе в этом году

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Капитальный ремонт шести учреждений культуры, четыре библиотеки нового поколения, виртуальный концертный зал, современное оборудование в музеях Вольска и Петровска, музыкальные инструменты для 16 детских школ искусств, открытие Школы креативных индустрий и начало строительства Центра культурного развития в Балаково, тысячи благодарных слушателей и читателей онлайн, новые книги и уникальные пространства – таким был четвертый год реализации национального проекта «Культура» в Саратовской области.В планах на 2023год – продолжение капитальных ремонтов сельских домов культуры и детских школ искусств, модернизация библиотек и кинозалов, реставрация и реконструкция исторических зданий, музеев и театра.- Благодаря национальному проекту «Культура» в Саратовской области масштабы культурного строительства будут увеличены, – отметила профильный министр Наталия Щелканова. – Нацпроект дает нам возможности, чтобы в каждом населённом пункте открывались уникальные учреждения культуры – школы искусств, клубы, модельные библиотеки. Мы продолжим не только обновлять материально-техническую базу наших учреждений, но и модернизировать сами здания. Поддержка будет направлена в первую очередь на те учреждения культуры, которые не видели ее десятки лет.В 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» будут капитально отремонтированы 12 зданий сельских учреждений культурно-досугового типа. Это дома культуры в с. Малиновка Аркадакского района, с.Куриловка Вольского района, п.Орошаемый Дергаческого района, с.Павловка Марксовского района, с.Колено Екатериновского района, с.Каменка Красноармейского района, с.Ждановка Краснокутского района, с.Питерка Питерского района, с.Тарлыковка Ровенского района, и три поселковых клуба Энгельсского района в п.Коминтерн, с.Красноармейское и п.Новопушкинское. Запланирован капитальный ремонт Балашовского краеведческого музея, техническое переоснащение 6 муниципальных музеев и государственного музея К.А.Федина. В Балаковском районе будет построен Дом культуры в селе Б.Отрогское и Центр культурного развития.Будут открыты два виртуальных концертных зала на базе ДШИ №1 г.Маркса и ДШИ им.А.А. Талдыкина г.Калининска.В Саратове реконструируют ДШИ №23 имени В.В.Ковалева и создадут модельную библиотеку. В областном центре также продолжаются работы по модернизации малой сцены ТЮЗа им.Ю.П. Киселева. Сейчас заканчивается прокладка новой теплотрассы к зданию. После подведения тепла начнется возведение пристройки к зданию театра – отдельного входа для зрителей. Глава региона Роман Бусаргин поставил задачу, чтобы пристройка к зданию была возведена уже в июле, а вся малая сцена ТЮЗа – сдана до конца года.